Coinbase добавила поддержку биткоин-адресов Taproot, в Bitwise назвали условия для роста BTC: что нового

Разработчик L2-сети Bitlayer закрыл раунд финансирования на $9 млн

Компания Bitlayer Labs, являющаяся разработчиком L2-сети на базе биткоина — Bitlayer — привлекла $9 млн в рамках дополнительного раунда финансирования, возглавленного венчурной фирмой Polychain Capital с участием Franklin Templeton, SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group и других.

Известно, что после получения капитала оценка стартапа составляет $300 млн.

Генеральный директор Bitlayer Чарли Ху сообщил, что сбор средств для раунда начался в августе 2024 года и завершился в октябре. Он добавил, что раунд был структурирован как соглашение о будущем акционерном капитале (SAFE) с токен-варрантами.

Кроме того, в сообщении говорится, что привлечение нового капитала происходит в тот момент, когда Bitlayer готовится к запуску второй версии (V2) своей сети, где будет использоваться технология OpVM.

По данным DeFiLlama, заблокированная стоимость активов (TVL) у Bitlayer составляет около $369 млн.

Чарли Ху добавил, что вторую версию Bitlayer планируется запустить в четвертом квартале 2024 года. По его словам, команда еще не уверена, будет ли запускать собственный токен, однако призвал следить за новостями.

Криптобиржа Coinbase добавила поддержку биткоин-адресов Taproot

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о том, что ее пользователи теперь могут отправлять биткоины в адрес Taproot. Это обновление было развернуто в сети еще в 2021 году.

Обновление Taproot считается самым большим после софтфорки SegWit. Оно было развернуто в 2021 году и призвано, в частности, повысить масштабируемость и безопасность блокчейна.

Этот протокол использует концепцию подписей Шнорра, которые сжимают сложные транзакции в более мелкие пакеты данных. Адреса Taproot имеют формат bc1p, оригинальные bc1q.

Обновление Taproot позволило сократить объем хранящейся в блокчейне информации. Также протокол позволяет проводить сложные транзакции, например, требующие подписи нескольких участников, как обычные переводы, тем самым повысив конфиденциальность.

Стоит отметить, что централизованные криптобиржи постепенно добавили поддержку этих адресов сразу после обновления сети Bitcoin, активированного в ноябре 2021 года. Coinbase добавила поддержку протокола только спустя почти три года.

Криптокомпании выплатили регуляторам США минимум $32 миллиарда

В рамках урегулирования претензий по соблюдению правил регулирующие органы США взыскали с криптовалютных компаний $32 млрд. Об этом говорится в отчете CoinGecko.

Эксперты не включили в сумму ряд персональных штрафов, наложенных Комиссией по торговле товарными фьючерсами на отдельных топ-менеджеров.

Из общего показателя рекордные $19,45 млрд пришлись на 2024 год. Это обусловлено выплатой $12,7 млрд. FTX и Alameda. Денежные средства пойдут на погашение претензий кредиторов в размере $11,2 млрд.

Кроме этого, за текущий период $4,5 млрд принесло регуляторам мировое соглашение с Terraform Labs.

Среди крупнейших штрафов также значится Binance с $4,3 млрд и Celsius с $4,7 млрд — оба пришлись на 2023 год.

Специалисты CoinGecko отметили, что крушение экосистемы Terra в мае 2022 года стало триггером медвежьего рынка, за чем произошло банкротство Celsius. Кульминацией стал коллапс FTX в ноябре.

Из вышеперечисленных криптоплатформ продолжает работу только Binance, которая остается крупнейшей централизованной биржей по объему торгов.

Аналитики обратили внимание, что резкий скачок сумм взысканий произошел еще в 2023 году. Общий объем погашений претензий американских правительственных агентств тогда составил $10,87 млрд по восьми искам.

Аналогичное количество кейсов зафиксировано в нынешнем году.

В исторической перспективе 2019 года SEC оштрафовала фирму Block.one, стоящую за блокчейном EOS, на $24 млн за незарегистрированную продажу ценных бумаг во время ICO.

За год по аналогичному обвинению в предложении токенов Gram через дочернюю компанию TON Issuer ведомство взыскало с Telegram уже $1,24 млрд. Но примерно $1,22 млрд были возвратом незаконно полученного дохода, а только $18,5 млн — гражданским штрафом.

В Bitwise назвали условия для роста биткоина выше $80 000 к концу года

Победа Дональда Трампа на выборах в США, понижение ставки ФРС на 50 б. п. с новыми стимулами КНР и отсутствием серьезных сюрпризов в индустрии — условия для роста биткоина выше $80 000 до конца года. Об этом заявили в Bitwise, сообщает The Block.

Директор по информационным технологиям компании Мэтт Хоуган подтвердил прогноз конца 2023 года. В то время как драйверы он назвал одобрение BTC-ETF и четвертый халвинг.

В последнем сообщении эксперт подчеркнул, что реализации сценария может помешать победа кандидата от демократов Камалы Гаррис.

«Партия имеет разные взгляды на криптовалюты, от „антикриптоармии“ сенаторки Элизабет Уоррен до глубокой поддержки члена Палаты представителей Ричи Торреса. Проблема последних четырех лет состоит в том, что первая контролировала политику и назначение в агентствах, и это создало враждебную среду для сектора», — указал Хоуган.

Хоуган убежден, что биткоину необходимо, чтобы политики «ушли с дороги».

«При отсутствии большинства демократов в обеих палатах Конгресса и победы Гаррис партия станет придерживаться более нейтрального подхода к индустрии», — спрогнозировал специалист.

Относительно сюрпризов в индустрии Хоуган объяснил, что речь идет о «взломах, масштабных судебных исках и больших разломах монет».

Эксперт убежден, что цифровому золоту в ралли не требуется поддержка Ethereum, Solana или «новых альтоинов типа Sui, Aptos и Monad».

Для «полномасштабного взлета» до $100 000 всего за несколько месяцев понадобится охват прокриптовалютными настроениями всего рынка, добавил Хоуган.

В заключение Он отметил, что у биткоина уже складывается неплохой год благодаря вхождению в мейнстрим среди политиков и росту институционализации через ETF.

«Независимо от того, что произойдет в этом году, курс цифрового золота будет стремиться до $80 000 и намного выше в 2025 году», — отметил он.