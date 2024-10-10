Почему НБУ будет сохранять политику «дорогих денег» и что предложит вместо этого

Что ждет украинцев и какой может быть дальнейшая политика центрального банка с учетом высокого уровня неопределенности и угроз полномасштабной войны, рассказал член Совета НБУ Василий Фруман. «Минфин» выбрал главное.

Недавно Совет Национального банка Украины одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Кроме определения целей и принципов монетарной политики, документ подробно анализирует существующие риски, которые являются одним из самых больших разделов. Сегодня я хотел бы рассмотреть этот аспект более подробно и оценить, как политика центрального банка может изменяться в условиях высокой неопределенности и угроз, сопровождающих любую полномасштабную войну.

Течение войны

Наибольший и очевидный риск для Украины в кратко- и среднесрочной перспективе — это ход войны. Прогнозирование войны затруднено тем, что у нее много неизвестных факторов и все постоянно меняется.

В отличие от природных катастроф или финансовых кризисов, где меры реагирования обычно приводят к преодолению негативных последствий, в войне успех на определенном этапе не гарантирует успеха в целом.

Война — это процесс с взаимным противодействием, где действия одной стороны вызывают реакцию другой, что усложняет любые предсказания и планирование.

Внешнее финансирование

Еще один значительный риск, связанный с войной, — это риск внешнего финансирования. По итогам 2024 года дефицит бюджета (без учета грантов) может достигнуть 25% ВВП, что сопоставимо с довоенными расходами бюджета. Обеспечить такие объемы финансирования внутри страны без разбалансировки финансовой системы невозможно. Поэтому стабильность макроэкономики будет зависеть от ритмичности внешних поступлений.

За 2,5 года войны Украина получила $98 млрд. от международных партнеров, в среднем $39 млрд. в год. Если интенсивность боевых действий останется на том же уровне, в 2025 году потребность во внешнем финансировании может составить $35-$40 млрд (в проекте бюджета предусмотрено $38,4 млрд).

Пока гарантировано лишь около $15 млрд, остальная часть — предмет будущих переговоров, в основном по кредитам под залог доходов от замороженных российских активов. Механизм их получения еще не согласован, а если часть этих средств будет направлена на закупку оружия, то суммы может не хватить даже на покрытие базовых потребностей.

Отопительный сезон

Риск на 2024−2025 год — прохождение отопительного сезона. Во время террористической кампании 2024 года россия сосредоточилась на уничтожении электрогенерирующих мощностей, особенно тепловой генерации и гидроэнергетики.

Лишь возобновляемая и атомная энергетика не пострадали. В этом году россия может нацелиться на распределительные сети возле АЭС, что затруднит транспортировку электроэнергии и потенциально приведет к остановке этих электростанций, что повлияет как на экономику, так и на общественные настроения.

Миграция украинцев

Еще один риск — дальнейшая миграция украинцев из-за расширения зоны боевых действий. По оценкам, на подконтрольной правительству территории сейчас проживают около 30 млн человек (по сравнению с 48,5 млн в 2001 году).

Миграция уменьшает совокупный спрос в экономике и усугубляет дисбалансы на рынке труда. В долгосрочной перспективе это усложняет восстановление страны.

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Международная политика

Глобальные экономические риски остаются актуальными. Протекционистские мероприятия и торговые войны (например, между США, ЕС и Китаем) снижают положительный эффект от глобализации. Ухудшение отношений между Китаем и западными странами на фоне внутренних проблем может привести к экономическому кризису, который повлияет на сырьевые рынки. Это, в свою очередь, уменьшит поступления от экспорта в Украину и сделает Китай более склонным к сотрудничеству с РФ, отвлекая мир от войны.

Политика центрального банка в таких условиях имеет ограниченное пространство для маневров. Согласно последнему прогнозу, снижение учетной ставки на 1 год составит 1 п.п., а на 2 года — около 3 п.п. Соответственно акцент будет делаться на других инструментах: изменении операционной политики, управлении ликвидностью и валютных ограничениях.