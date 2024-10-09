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9 октября 2024, 16:15 Читати українською

Несколько банков удвоили кредитование бизнеса

Кредитные ставки для бизнеса уже не будут снижаться, но это не остановит рост кредитования. Об этом рассказали участники круглого стола «Госпрограмма „5−7−9%“ как главный драйвер развития кредитного портфеля банков: надолго ли?», пишет «Финансовый клуб».

Кредитные ставки для бизнеса уже не будут снижаться, но это не остановит рост кредитования.

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О чем рассказали банкиры

«У нас была амбиция увеличить кредитный портфель в 2,5 раза и мы это точно выполним. В 2025 году мы планируем прирост портфеля вдвое», — заявила руководительница малого и среднего бизнеса Сэнс Банка Яна Шумунова.

Заместитель директора департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Анна Мухина говорит о досрочном выполнении плана. «У нас были на этот год амбициозные планы увеличить вдвое кредитный портфель МCБ. И к концу сентября мы уже выполнили этот план. Поэтому до конца года наша задача — превысить этот план минимум на 20%», — пообещала Анна Мухина.

«В наших планах — до конца года увеличить кредитный портфель на 15%, в том числе по программе «5−7−9%», — говорит начальник центрального территориального управления Пиреус Банка Сергей Щека.

Ставки будут почти неизменны

При этом ставки будут почти неизменны. «Процентные ставки останутся на текущем уровне и по программе „5−7−9%“, и по собственным программам банков. Это ставки от 14 до 16%. И все больше появляется партнерских программ, удешевляющих стоимость ресурса», — констатирует Яна Шумунова.

«Мы не ожидаем серьезных изменений по процентным ставкам. Возможно плюс-минус 0,5%. Четвертый квартал — это, как правило, период наибольшего роста кредитного портфеля», — добавил Сергей Щека.

«Программа „5−7−9%“ будет развиваться, меняться, но будет дальше существовать. Надеемся, что в дальнейшем будет возможность и у бюджета, и у доноров, чтобы эта программа существовала», — поддержал коллег начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян.

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Источник: Минфин
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