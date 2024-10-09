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9 октября 2024, 14:10 Читати українською

МХП Косюка приобрел логистическую компанию KTL Ukraine

Крупнейший в Украине производитель курятины МХП Юрия Косюка в сентябре официально стал юридическим владельцем KK&Sons (на 70%), которой принадлежит украинская логистическая компания «КТЛ Украина», сообщила Forbes Ukraine пресс-служба компании. Инвестиция могла обойтись МХП в $10 млн.

Крупнейший в Украине производитель курятины МХП Юрия Косюка в сентябре официально стал юридическим владельцем KK&Sons (на 70%), которой принадлежит украинская логистическая компания «КТЛ Украина», сообщила Forbes Ukraine пресс-служба компании.
Фото: znaj.ua

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Инвестиции в логистику

Для МХП это первая инвестиция в логистический бизнес. Работа над соглашением длилась около 10 месяцев, говорится в сообщении.

Инвестиция в KTL Ukraine позволит компании Юрия Косюка масштабироваться в морской логистике, чтобы помогать украинским компаниям эффективнее преодолевать логистические вызовы, отметил директор МХП-Логистика Олег Упатов.

«Мы усилим и свои позиции, и конкурентоспособность наших партнеров», — добавил он.

KTL эффективно сотрудничала с МХП более шести лет, сообщил совладелец KTL Ukraine Андрей Кузьмин, занявший позицию генерального директора после закрытия соглашения.

«Рад приветствовать такую мощную компанию среди инвесторов», — добавил он и выразил надежду, что МХП поможет компании усилить юридические, HR и аспекты безопасности, повысить финансовую стабильность и консолидировать объемы отгрузок.

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Источник: Минфин
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