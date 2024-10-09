Крупнейший в Украине производитель курятины МХП Юрия Косюка в сентябре официально стал юридическим владельцем KK&Sons (на 70%), которой принадлежит украинская логистическая компания «КТЛ Украина», сообщила Forbes Ukraine пресс-служба компании. Инвестиция могла обойтись МХП в $10 млн.
МХП Косюка приобрел логистическую компанию KTL Ukraine
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Инвестиции в логистику
Для МХП это первая инвестиция в логистический бизнес. Работа над соглашением длилась около 10 месяцев, говорится в сообщении.
Инвестиция в KTL Ukraine позволит компании Юрия Косюка масштабироваться в морской логистике, чтобы помогать украинским компаниям эффективнее преодолевать логистические вызовы, отметил директор МХП-Логистика Олег Упатов.
«Мы усилим и свои позиции, и конкурентоспособность наших партнеров», — добавил он.
KTL эффективно сотрудничала с МХП более шести лет, сообщил совладелец KTL Ukraine Андрей Кузьмин, занявший позицию генерального директора после закрытия соглашения.
«Рад приветствовать такую мощную компанию среди инвесторов», — добавил он и выразил надежду, что МХП поможет компании усилить юридические, HR и аспекты безопасности, повысить финансовую стабильность и консолидировать объемы отгрузок.
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