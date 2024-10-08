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8 октября 2024, 16:52 Читати українською

До конца года ставки по депозитам практически не изменятся — банкир

До конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений. Об этом сообщил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

До конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений.
Фото: depositphotos

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Что будет с депозитными ставками

Максимальные ставки по наиболее продолжительным по времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15−15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых.

В то же время ставки по ультракоротким вкладам со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. продолжат медленно снижаться: не исключено, что в конце года средние ставки по таким вкладам сократятся до 1−1,5% и составят в среднем 8,5% годовых.

По словам банкира, главными факторами, влияющими на устойчивую доходность депозитов являются:

  • Взвешенная и профессиональная монетарная политика Нацбанка: учетная ставка (13%) и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам (15,5%);

  • Управляемая инфляция, которая к концу года не превысит 8,5%, что совпадает с уточненными макропрогнозами;

  • Эффективная стратегия Нацбанка на валютном рынке и «мягкое» влияние инфляции на курсовые показатели: курсовые колебания в течение нескольких месяцев вполне приемлемы, а на рынке отсутствует ажиотаж.

Какие депозиты советует выбирать банкир

Отвечая на вопрос, какой депозит выбрать гражданину, который хочет уберечь деньги от обесценения, банкир советует учитывать прежде всего цель размещения средств (приобретение товара, сохранение средств от инфляции, пассивная инвестиция и т. д.), личные планы, когда размещаемые средства ему могут понадобиться, также важна сумма, которую гражданин планирует использовать для такого инвестирования.

По его утверждению, если гражданин в скором времени планирует, например, приобрести автомобиль или взять ипотечный кредит, то логичным станет размещение средств на ультракоротких депозитах со сроком от 3 мес. до 6 мес.

«Такой вклад позволит как минимум „проиндексировать“ наличные средства на уровень инфляции. Но в случае, если гражданин планирует не только сохранить средства, но и получить пассивную прибыль, то наиболее удобным и выгодным для него может быть открытие вклада на 1 год по максимальным процентным» ставками", — отметил эксперт.

Согласно его прогнозу, для граждан, планирующих разместить средства на депозит, приоритетами станут размер получаемой прибыли (процентная ставка) и возможность получить дополнительные «бонусы» (например, при открытии депозита некоторые банки предлагают дополнительный 1% к имеющимся ставкам), а также удобство при открытии вклада (возможность сделать это онлайн в банковском приложении).

«Сочетание доходности, удобства и срока вклада становятся движущей силой при принятии решения о размещении средств в банке. Сейчас мы ожидаем, что количество депозитов продолжит расти: в октябре-декабре по сравнению с третьим кварталом количество новых вкладчиков может увеличиться на 7−10%, подавляющее большинство которых придется именно на гривневые вклады», — подытожил Мамедов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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