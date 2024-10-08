Суд обязал компанию Google пересмотреть свой бизнес мобильных приложений, чтобы предоставить пользователям Android больше возможностей загружать приложения. Об этом сообщает Reuters.
Суд обязал Google открыть магазин приложений
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Подробности
В распоряжении говорится, что в течение трех лет Google не может запрещать использование методов оплаты через мобильные приложения и должен позволить пользователям загружать сторонние платформы конкурентов или магазины приложений для Android.
Решение запрещает Google производить платежи производителям устройств за предварительную установку своего магазина приложений и делиться доходами, полученными от магазина Play, с другими дистрибьюторами приложений. Запрет вступит в силу 1 ноября.
Апелляция
Google сообщила, что подаст апелляцию в 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско и попросит американские суды приостановить действие приказа к рассмотрению апелляции.
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