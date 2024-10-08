Brent: ключевой фактор — Ближний Восток

В ходе европейской торговой сессии пятницы стоимость нефти стабилизировалась вблизи отметки $78 за баррель. Накануне цена на нефть выросла с $74.5 до $77.5, восстановившись более чем на 3%.

«Бычье» ралли было вызвано обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ракетный удар Ирана по территории Израиля вызвал опасения о возможном военном конфликте между двумя странами. Эксперты выражают опасения, что в случае эскалации Иран может попытаться заблокировать Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов для транспортировки нефти, что серьезно скажется на глобальных поставках этого ресурса. Особое внимание рынка также привлекло заявление президента США Джо Байдена, который не исключил возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана. Иран на данный момент контролирует около 3% мировой нефтедобычи, поэтому атака на его инфраструктуру может привести к еще большему скачку цен на нефть.

Несмотря на увеличение запасов нефти в США на 3,89 млн баррелей, это событие практически не оказало негативного влияния на цену. Геополитический фактор взял верх, создав фундаментальные условия для роста котировок. Интересно, что трейдеры проигнорировали даже предупреждения Саудовской Аравии о возможном падении цены на нефть до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ перестанут соблюдать обязательства по сокращению добычи.

Сегодня в центре внимания трейдеров данные по занятости в США — одного из ключевых макроэкономических индикаторов, влияющих на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и курс доллара. Если данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls) окажутся хуже прогнозов, это может подтолкнуть ФРС к дальнейшему агрессивному смягчению монетарной политики. В таком случае доллар окажется под давлением, а нефть, напротив, получит поддержку, что может способствовать дальнейшему росту цен на черное золото.

Brent Buy Stop 78.50 TP 81.00 SL 77.80

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Автор статьи — Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets.