В Украине подано более 260 000 заявок на регистрацию торговых марок — Опендатабот

За последние десять лет на регистрацию торговых марок в Украине было подано 267 692 заявки. В 2024 году этот показатель составил 18 008 заявок. Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций.

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Торговые марки-лидеры

Чаще всего в 2024 году желают зарегистрировать торговые марки на рекламирование и предпринимательскую деятельность — 37,4% всех заявок.

В тройку лидеров попали торговые марки, связанные с образованием и развлекательными услугами (13,9%), а также торговые марки на фармацевтические, медицинские, ветеринарные препараты и гербициды (11,1%).

Наибольшее количество заявок на регистрацию торговых марок за все время подала компания Roshen — 1396.

На втором месте в рейтинге —Оболонь (1043 заявки), а на третьем — Rozetka (886 заявок).

В пятерку лидеров также попали Коблево (737 заявок) и ликероводочный завод «Прайм» (686 заявок).