Sense Bank и Фонд энергоэффективности объединяют усилия дляэнергомодернизации жилых домов

Соответствующее соглашение 2 октября 2024 года подписали Андрей Соколов,

Член Правления Sense Bank, и Егор Фаренюк, директор ГУ «Фонд

энергоэффективности». Это партнерство открывает новые возможности для

ОСМД, стремящихся повысить энергоэффективность своих домов, в частности

установить солнечные и тепловые электростанции.

По словам Члена Правления Sense Bank Андрея Соколова, одна из

приоритетных задач банка — способствовать развитию сильной энергосистемы

страны. «Сотрудничество с Фондом, безусловно, усилит нашу деятельность в

этом направлении. Благодаря партнерству еще больше ОСМД получат

возможность внедрять возобновляемые источники энергии и становиться

энергонезависимыми».

В Фонде энергоэффективности отмечают, что банк для партнерства выбирают,

оценивая уровень прозрачности деятельности учреждения и показатели

экономической эффективности. «Сенс Банк — один из первых государственных

банков, который изъявил желание работать с ОСМД по программе „ГринДИМ“,

видя значительный потенциал в этом сегменте рынка. Поэтому сейчас Фонд

энергоэффективности уверенно вовлекает в сотрудничество именно Сенс

Банк», — комментирует Егор Фаренюк, директор Фонда

энергоэффективности.



Программа «ГринДИМ» предусматривает предоставление грантов на уровне 70%

от общей стоимости оборудования, в частности, на установку солнечных

электростанций и тепловых насосов, а также на проведение энергоаудита и

сертификации энергетической эффективности дома.

В рамках этой инициативы банк-партнер Фонда выполняет функцию «единого

окна» для общения с бенефициарами, открытие счетов для дальнейшего

получения гранта от Фонда, а также предоставляет возможность получить

кредитование ОСМД, участвующих в программе.

Напомним, в июле 2024 года Sense Bank, являющийся одним из крупнейших

государственных банков, запустил собственную единую программу кредитования

на энергоэффективные и энергогенерирующие инициативы под названием

«Джерело енергії». Проект совмещает кредитные продукты для бизнеса,

территориальных общин и населения.