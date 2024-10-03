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3 октября 2024, 14:30 Читати українською

Sense Bank и Фонд энергоэффективности объединяют усилия дляэнергомодернизации жилых домов

Sense Bank сообщил о начале сотрудничества с Фондом энергоэффективности,
став банком-партнером в рамках реализации масштабных проектов по
комплексной модернизации жилья украинцев.

Соответствующее соглашение 2 октября 2024 года подписали Андрей Соколов,
Член Правления Sense Bank, и Егор Фаренюк, директор ГУ «Фонд
энергоэффективности». Это партнерство открывает новые возможности для
ОСМД, стремящихся повысить энергоэффективность своих домов, в частности
установить солнечные и тепловые электростанции.

По словам Члена Правления Sense Bank Андрея Соколова, одна из
приоритетных задач банка — способствовать развитию сильной энергосистемы
страны. «Сотрудничество с Фондом, безусловно, усилит нашу деятельность в
этом направлении. Благодаря партнерству еще больше ОСМД получат
возможность внедрять возобновляемые источники энергии и становиться
энергонезависимыми».
В Фонде энергоэффективности отмечают, что банк для партнерства выбирают,
оценивая уровень прозрачности деятельности учреждения и показатели
экономической эффективности. «Сенс Банк — один из первых государственных
банков, который изъявил желание работать с ОСМД по программе „ГринДИМ“,
видя значительный потенциал в этом сегменте рынка. Поэтому сейчас Фонд
энергоэффективности уверенно вовлекает в сотрудничество именно Сенс
Банк», — комментирует Егор Фаренюк, директор Фонда
энергоэффективности.


Программа «ГринДИМ» предусматривает предоставление грантов на уровне 70%
от общей стоимости оборудования, в частности, на установку солнечных
электростанций и тепловых насосов, а также на проведение энергоаудита и
сертификации энергетической эффективности дома.

В рамках этой инициативы банк-партнер Фонда выполняет функцию «единого
окна» для общения с бенефициарами, открытие счетов для дальнейшего
получения гранта от Фонда, а также предоставляет возможность получить
кредитование ОСМД, участвующих в программе.
Напомним, в июле 2024 года Sense Bank, являющийся одним из крупнейших
государственных банков, запустил собственную единую программу кредитования
на энергоэффективные и энергогенерирующие инициативы под названием
«Джерело енергії». Проект совмещает кредитные продукты для бизнеса,
территориальных общин и населения.

Источник: Минфин
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