Развитие малого и среднего бизнеса: Минэкономики и Visa подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство экономики Украины и компания Visa подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации малого и среднего бизнеса, инфраструктурной поддержки программ в рамках «Сделано в Украине» и поощрения потребления украинских товаров. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что известно

Министерство экономики и Visa договорились вместе работать над тем, чтобы помочь украинскому малому и среднему бизнесу переходить на цифровые технологии.

Другим важным направлением работы станет инфраструктурная поддержка проектов, которые государство реализует в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским экономической политики «Сделано в Украине».

Одним из направлений сотрудничества станет, в частности, работа по популяризации электронных платежей. Это позволит сделать финансовые трансакции более прозрачными, будет способствовать детенизации экономики, созданию справедливой конкурентной среды.

Кроме того, упор будет сделан на улучшение обслуживания клиентов. Партнерство между Министерством экономики и Visa поможет реализовать инновационные платежные решения, поощряющие потребителей покупать украинские товары, предлагая им выгодные условия.

Ранее компания Visa присоединилась к реализации программы «Национальный Кэшбэк», как операционный партнер программы.