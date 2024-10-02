В Украине заработал государственный администратор градостроительного кадастра

Что известно

«Задача администратора — обеспечить прозрачность, доступность и эффективное управление градостроительным кадастром на государственном уровне. Это станет возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, которые облегчат процессы проектирования, застройки и управления недвижимостью по всей стране», — говорится в сообщении.

Ожидается, что работа градостроительного кадастра на государственном уровне будет способствовать развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.

В министерстве планируют провести встречи с областными военными администрациями (ОВА) для обсуждения вопроса о предоставлении информации о заказчиках градостроительной документации.