С 1 октября 2024 года в Украине заработало государственное предприятие «Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне», которое будет выполнять, в частности, функции администратора Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) и Единого государственного реестра адресов (ЕДРА). Об этом сообщает Мининфраструктуры.
В Украине заработал государственный администратор градостроительного кадастра
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Что известно
«Задача администратора — обеспечить прозрачность, доступность и эффективное управление градостроительным кадастром на государственном уровне. Это станет возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, которые облегчат процессы проектирования, застройки и управления недвижимостью по всей стране», — говорится в сообщении.
Ожидается, что работа градостроительного кадастра на государственном уровне будет способствовать развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.
В министерстве планируют провести встречи с областными военными администрациями (ОВА) для обсуждения вопроса о предоставлении информации о заказчиках градостроительной документации.
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