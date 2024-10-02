Минус 10% на Renault и Toyota: как изменит наш рынок зона свободной торговли с Турцией

Украина готовится запустить зону свободной торговли с Турцией. В августе соответствующее соглашение ратифицировали турецкие законодатели. Теперь аналогичный закон (его проект уже зарегистрирован в ВР) должен принять наш парламент и подписать Президент. «Минфин» разбирался, что означает зона свободной торговли с Турцией для рядовых потребителей и бизнеса.

По данным Минэкономики, соглашение о зоне свободной торговли предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозной пошлины для 93,4% промышленных и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3−7 лет Турция обнулит ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина, в свою очередь, отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2−5 лет — для промышленных, 2−10 лет — для сельскохозяйственных товаров) наша страна отменит ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных и 53,7% сельскохозяйственных товаров.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, для контроля за имплементацией Соглашения создается специальный комитет во главе с двумя заместителями министров торговли и экономики. Уже есть соответствующая договоренность о возможности пересмотра этого соглашения на более полезные условия. Потому, работа в этом плане ведется, сообщил посол.

«Сейчас объем торговли составляет в среднем где-то 7 плюс миллиардов долларов в год. Расчет идет, что за 2−3 года мы можем выйти на 10 плюс и с тенденцией к росту, именно в расчете на готовую украинскую продукцию на турецком рынке», — уточнил Боднар.

Зачем Украина подписала ЗСТ с Турцией во время войны

Украина обсуждала возможность введения зоны свободной торговли с Турцией с 2008 года. Активизировался этот процесс во времена президентства Петра Порошенко, впрочем, и тогда окончательные договоренности поставили на стоп — лоббисты от нескольких отраслей никак не могли договориться об устраивающих бизнес формулировках в соглашении.

Процесс работы над документом шел вплоть до начала войны. В 2021 году Кабмин в рамках открытия зоны свободной торговли согласовал программу поддержки украинского легпрома. Реализовать ее должны были в 2022—2024 годах. Защитные меры предусматривали, в частности, что налог на прибыль предприятия могут перенаправлять на развитие, украинская продукция легпрома получает приоритет в госзакупках, а обнуление пошлин на готовые изделия турецкого импорта растянут на пять лет и проведут в несколько этапов.

3 февраля 2022 года Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Но после начала войны ее временно поставили на стоп.

В этом году процесс неожиданно стал ускоряться. В мае 2023 года правительство согласовало и передало в парламент законопроект о ратификации соглашения о ЗСТ. А в августе этого года соглашение ратифицировал турецкий парламент и подписал президент Реджеп Эрдоган. До открытия рынка остался один шаг — голосование законопроекта о зоне свободной торговли в Раде. Сразу несколько депутатов заявили «Минфину», что документ могут вынести в сессионный зал уже в ближайшее время.

«Во многом вопрос ЗСТ с Турцией — политический. Украине крайне важна стратегическая поддержка Эрдогана. Его недавние заявления о том, что Крым — это Украина, и россия должна его „отдать“, еще больше активизировали процесс сближения наших политических элит. Соглашение о зоне свободной торговли — своего рода „вишенка“ на этом торте», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как отметила первый вице-премьер министр Юлия Свириденко, восстановление судоходства в Черном море (чему активно способствовала Турция) значительно увеличило наш экспорт через морской коридор. За 11 месяцев его работы удалось вывезти более 60 млн тонн товаров в 46 стран мира.

Министр торговли Турции Омер Болат на встрече со Свириденко сказал, что турецкие компании хотят участвовать в реализации двухсторонних соглашений по восстановлению Украины, подписанных в январе этого года в Стамбуле.

Взаимное открытие рынков выгодно не только Турции, — добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Главные правила свободной торговли

Что предусматривает соглашение о ЗСТ с Турцией?

Как и в случае с любой другой договоренностью о зоне свободной торговли, речь идет в первую очередь о взаимном обнулении таможенных пошлин на товары и услуги, проще говоря — открытии рынков. Но есть и исключения.

Основные пункты соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией следующие:

Обязательства Турции:

0% пошлин на 10 337 товарных позиций. «Речь идет о продукции, которая составляет порядка 95% общего объема украинского экспорта в Турцию — аграрная продукция, прежде всего зерно, а также промышленные товары», — говорит Забловский. Сейчас пошлины на многие виды агропродукции в Турции зашкаливают. К примеру, в прошлом году их повысили до 130% на пшеницу, овес, сорго и др. В целом таможенные пошлины в Турции традиционно высокие практически на все товарные категории — от 30% до 180%.

На 1 348 позиций обнуления пошлин не будет, но станут действовать тарифные квоты или сниженные ставки пошлин.

Открытие турецкого рынка для украинского металла. На 510 из 840 групп металлургической продукции устанавливается пошлина 0%. «Это дает нашему металлу больше преимуществ, чем, к примеру, российскому, который также завозится в Турцию», — отметил Забловский. Для 167 наименований продукции металлургпрома будут введены квоты на беспошлинную поставку. Речь идет об объемах порядка 400 тысяч тонн.

Обязательства Украины:

Обнуление пошлины на турецкие товары и услуги, включая продукцию легпрома (в основном сырье), строительные материалы, бытовую технику, аграрную продукцию и пр.

Украина оставила за собой право применять экспортную пошлину на вывоз металлолома (он стратегически важен, как сырье для наших металлургов).

Пошлины на подержанные автомобили и секонд-хенд (10%) сохраняются.

Для новых транспортных средств действует трехлетний переходной период по обнулению пошлин.

Для готовых изделий легкой промышленности будет 5-летний переходной период: через год работы ЗСТ пошлины обнуляются на 48 позиций, через 3 года — еще на 150, через 5 лет — на остальные (всего их порядка 500).

Среди других важных параметров соглашения:

произведенные из турецкого сырья готовые изделия можно будет беспошлинно экспортировать на рынки всех стран ЕС, в соответствии с сертификатом EUR1. Речь идет прежде всего о продукции легпрома — одежда, текстиль и обувь — ряд производителей работают по давальческим схемам с европейскими заказчиками.

Ожидается, что ЗСТ с Турцией будет ежегодно давать плюс 2,2% к украинскому ВВП и 2,6% — к доходам домохозяйств. Такие расчеты дает Минэкономики.

Турция и сейчас является крупным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, в прошлом году украинский экспорт в эту страну составил $2,4 млрд, или 6,5% всех поставок на внешние рынки.

Больше 80% этих поставок приходится на аграрную продукцию. Почти на $1 млрд отгрузили подсолнечного масла, на 600 млн — зерна, на 400 млн — семян масличных культур и т. д.

При этом в торговле с Турцией у нашей страны сохраняется отрицательное сальдо. Турция, по итогам прошлого года, импортировала в Украину товаров на $4,7 млрд, на ее долю приходится 7,4% украинского импорта.

Ключевые импортные позиции — агропродукция (на $600 млн.), продукция легпрома ($500 млн.), изделия черной металлургии ($500 млн.), машины и оборудование ($500 млн.), энергоресурсы ($500 млн.). По последней группе речь идет прежде всего о сжиженном газе.

Как говорит Забловский, запуск зоны свободной торговли может уже в ближайшее время существенно увеличить цифры и по экспорту, и по импорту.

Минус 10% на турецкий ширпотреб

Эксперты говорят, что открытие отечественного рынка для турецких товаров сразу же почувствуют украинские потребители.

«Все турецкое у нас должно подешеветь на 10−12%, так как уберут ввозные пошлины. Доля турецкой продукции особенно большая в сегментах одежды, трикотажа, обуви, овощей и фруктов, то есть в категориях товаров массового спроса. Она и сейчас стоит сравнительно недорого.

Скажем, зимой, в сезон тепличных овощей, на томаты и огурцы у нас традиционно есть две цены: от украинских и турецких производителей. Наша продукция на 20−25% дороже, так как тепличники несут большие расходы на энергоресурсы, доля которых в себестоимости овощей очень высокая. После обнуления пошлин на турецкие товары, разница в цене по тепличным овощам увеличится до 30−35%. Поэтому украинцы получат возможность сэкономить", — отмечает Олег Пендзин.

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По словам Забловского, так как Турция является крупным мировым производителем текстиля, строительных материалов, транспорта, электроники и бытовой техники, ожидается увеличение импорта и «проседание» цен в украинской рознице в пределах 10% и по этим категориям.

А если на турецкую продукцию появятся скидки, будут вынуждены реагировать и поставщики других товаров, и также снижать цены, чтобы не потерять в объемах продаж.

Одна из самых интересных позиций в списке претендентов на скидки — автомобили. Ценник на них традиционно высокий, поэтому даже дисконт в 3−5%, не говоря уже о 10%, — большая экономия для покупателей.

В Турции работает более десятка автозаводов, в том числе по сборке машин международных автомобильных брендов — Renault, Ford, Hyundai, Toyota, Honda и др. Кроме того, в 2022 году стартовало производство местных электромобилей Togg.

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По словам руководителя Института исследований авторынка, на сегодняшний день автомобили из Турции в Украину практически не импортируются. Но все может измениться, если на них отменят 10% ввозной пошлины. На среднестатистической легковушке это примерно минус $2 тыс. Правда, по условиям соглашения о зоне свободной торговли, обнуление пошлин на эту группу товаров произойдет с отсрочкой — через три года.

Пендзин также добавил, что могут подешеветь услуги турецких дорожников, которые в последние годы получают много заказов на строительство и ремонт автодорог в Украине.

Что ожидает наших производителей

Для украинского бизнеса, в отличие от рядовых потребителей, выгоды зоны свободной торговли с Турцией, не столь однозначные. Поэтому и настроения в предпринимательской среде разные.

Скажем, аграрии с нетерпением ждут открытия турецкого рынка.

«Отсутствие пошлин — это всегда интересно. Мы получим улучшенные условия доступа на турецкий рынок, в том числе переработанной аграрной продукции», — говорит заместитель главы Всеукраинской аграрной Рады Денис Марчук.

В то же время руководитель компании «Молочный альянс» (ТМ «Яготинське») Сергей Вовченко считает, что, к примеру, по молочке у наших производителей шансов на турецком рынке даже после отмены пошлин немного. «Все, что мы можем везти к ним, все равно стоит дороже, чем у наших европейских конкурентов, которые получают финансовую поддержку от властей», — объясняет Вовченко.

Предприятия легпрома вообще в панике. По словам главы профильной ассоциации «Укрлегпром» Татьяны Изовит, программа поддержки отрасли, которую обсуждали и предварительно одобрили до войны, в итоге так и не была утверждена. Она предусматривала, в частности, нормы о том, что предприятия легпрома смогут направлять налог на прибыль на развитие бизнеса, а также о приоритетности отечественной продукции в госзакупках.

Поэтому после запуска зоны свободной торговли отечественный легпром остается, хоть и с переходным периодом по обнулению пошлин на готовую продукцию, но без господдержки. Что не позволит предприятиям на равных конкурировать с турецкими компаниями, особенно учитывая реалии военного времени — падение спроса на продукцию, отключения электроэнергии и нарастающий дефицит кадров.

Руководитель обувного предприятия «Валтекс» Роман Жилко говорит, что себестоимость среднестатистической пары обуви, которая до войны составляла 1 400 гривен, выросла до 2 200 гривен. При этом спрос упал вполовину, потеряно 18% экспортных контрактов.

Турецкий же легпром входит в пятерку мировых лидеров и получает сильную поддержку властей — действует несколько свободных экономических зон, нет НДС, есть дешевые кредиты и специальные тарифы на электроэнергию и газ (электричество предприятия получают по 10 центов за киловатт, что в два раза дешевле, чем для украинского бизнеса).

Поэтому, как считает Изовит, все может закончится не просто обвалом продаж украинских товаров, а сокращением рабочих мест и даже закрытием предприятий.

Руководитель ассоциации «Теплицы Украины» Алексей Чайка говорит, что тепличникам и так сложно конкурировать с турками.

«Условия несравнимые: у них более благоприятный климат для тепличного и в целом плодоовощного бизнеса, есть доступ к недорогим кредитам и энергоресурсам. Поэтому, даже с учетом достаточно длинной логистики, турецкие овощи в Украине дешевле украинских. Некоторые партии, в частности, те, что по каким-то причинам разворачивают в Европе, заходят на наш рынок вообще по бросовым ценам. Если уберут еще и таможенную пошлину, разница в ценниках еще больше увеличится, что чревато обвалом продаж украинской продукции», — отметил Чайка.

Забловский также не исключает, что зона свободной торговли с Турцией может потеснить на внутреннем рынке многих наших производителей.

«Учитывая, что в Турции действует развитая система поддержки промышленного производства, а также девальвацию местной национальной валюты, нашим предприятиям будет непросто конкурировать с дешевой турецкой продукцией», — подытожил он.