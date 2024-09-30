К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на вечер 30 сентября: евро и доллар подешевели на 3 копейки на межбанке
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Открытие 30 сентября
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Закрытие 30 сентября
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Изменения
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41,15/41,17
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41,12/41,17
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3 /0
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45,96/45,97
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45,93/45,97
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3 /0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,06−41,53 грн. Евро покупают за 45,85 грн., а продают за 46,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,54, евро — 46,33−46,49 грн.
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Источник: Минфин
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