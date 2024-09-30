Правительство хочет отправлять средства на бесплатное лечение на счета Казначейства, а не в банки

Министерство финансов хочет изменить модель расчетов с больницами по программе медицинских гарантий, позволяющей людям бесплатно лечиться. Об этом сообщила его пресс-служба.

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Сейчас деньги по программе распределяются Национальной службой здоровья по счетам разных больниц в банках, где они хранятся. Ежемесячно это очень большая сумма денег — более 22 млрд. гривен.

Министерство решило, что в условиях войны и критичности поддержания ликвидности единого государственного казначейского счета такая модель не способствует финансовой устойчивости государства.

Поэтому с 1 марта 2025 года (согласно проекту государственного бюджета) деньги начнут перечислять предоставлятелям медицинских услуг на внебюджетные счета в органах казначейства.

Минфин считает, что это не усложнит работу больниц, но поможет стране лучше управлять своими финансами во время войны. Небюджетные счета обслуживаются так же, как счета в банках, и для осуществления платежей нужно будет только отправить платежное поручение, как больницы делают сейчас. Такие платежи будут иметь самый высокий уровень приоритетности.

Эти деньги остаются личными средствами поставщиков медицинских услуг и будут использоваться на нужды учреждения здравоохранения.