Уряд хоче відправляти кошти на безплатне лікування на рахунок Казначейства, а не у банки

Міністерство фінансів хоче змінити модель розрахунків з лікарнями за програмою медичних гарантій, яка дозволяє людям безплатно лікуватися. Про це повідомила його пресслужба.

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Зараз гроші за програмою розподіляються Національною службою здоров’я по рахунках різних лікарень у банках, де вони зберігаються. Щомісяця це дуже велика сума грошей — понад 22 млрд гривень.

Міністерство вирішило, що в умовах війни та критичності підтримки ліквідності єдиного державного казначейського рахунку така модель не сприяє фінансовій стійкості держави.

Тому з 1 березня 2025 року (згідно з проєктом державного бюджету) гроші почнуть перераховувати надавачам медичних послуг на небюджетні рахунки в органах казначейства.

Мінфін вважає, що це не ускладнить роботу лікарень, але допоможе країні краще керувати своїми фінансами під час війни. Небюджетні рахунки обслуговуються так само, як рахунки в банках, і для здійснення платежів потрібно буде лише відправити платіжне доручення, як лікарні роблять зараз. Такі платежі будуть мати найвищий рівень пріоритетності.

Ці гроші залишаються особистими коштами надавачів медичних послуг і будуть використовуватися на потреби закладу охорони здоров’я.