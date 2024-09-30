Уряд хоче відправляти кошти на безплатне лікування на рахунок Казначейства, а не у банки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2024, 17:05

Уряд хоче відправляти кошти на безплатне лікування на рахунок Казначейства, а не у банки

Міністерство фінансів хоче змінити модель розрахунків з лікарнями за програмою медичних гарантій, яка дозволяє людям безплатно лікуватися. Про це повідомила його пресслужба.

Міністерство фінансів хоче змінити модель розрахунків з лікарнями за програмою медичних гарантій, яка дозволяє людям безплатно лікуватися.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зараз гроші за програмою розподіляються Національною службою здоров’я по рахунках різних лікарень у банках, де вони зберігаються. Щомісяця це дуже велика сума грошей — понад 22 млрд гривень.

Міністерство вирішило, що в умовах війни та критичності підтримки ліквідності єдиного державного казначейського рахунку така модель не сприяє фінансовій стійкості держави.

Тому з 1 березня 2025 року (згідно з проєктом державного бюджету) гроші почнуть перераховувати надавачам медичних послуг на небюджетні рахунки в органах казначейства.

Мінфін вважає, що це не ускладнить роботу лікарень, але допоможе країні краще керувати своїми фінансами під час війни. Небюджетні рахунки обслуговуються так само, як рахунки в банках, і для здійснення платежів потрібно буде лише відправити платіжне доручення, як лікарні роблять зараз. Такі платежі будуть мати найвищий рівень пріоритетності.

Ці гроші залишаються особистими коштами надавачів медичних послуг і будуть використовуватися на потреби закладу охорони здоров’я.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
30 вересня 2024, 18:26
#
Ну не знаю. Как по мне, то больше похоже на намеренную централизацию средств, чтобы в любой момент можно было их конфисковать, допустим, на нужды армии. С банковских счетов не очень удобно в отличие от казначейского.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 вересня 2024, 20:15
#
Это и так бюджетные средства по программе медицинских гарантий.

Для частных банков очень выгодно, чтобы 22 млрд грн бюджетных средств постоянно болталось на текущих счетах медучреждений, а банки вкладывали эти средства в ОВГЗ
и получали дополнительный доход на ровном месте.
Возможно, лишившись дармовых бюджетных миллиардов банки начнут активнее предоставлять банковские услуги, а не почивать на доходах от ОВГЗ при вложении клиентских средств, предоставленных клиентам из бюджета…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами