Міністерство фінансів хоче змінити модель розрахунків з лікарнями за програмою медичних гарантій, яка дозволяє людям безплатно лікуватися. Про це повідомила його пресслужба.
Уряд хоче відправляти кошти на безплатне лікування на рахунок Казначейства, а не у банки
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Зараз гроші за програмою розподіляються Національною службою здоров’я по рахунках різних лікарень у банках, де вони зберігаються. Щомісяця це дуже велика сума грошей — понад 22 млрд гривень.
Міністерство вирішило, що в умовах війни та критичності підтримки ліквідності єдиного державного казначейського рахунку така модель не сприяє фінансовій стійкості держави.
Тому з 1 березня 2025 року (згідно з проєктом державного бюджету) гроші почнуть перераховувати надавачам медичних послуг на небюджетні рахунки в органах казначейства.
Мінфін вважає, що це не ускладнить роботу лікарень, але допоможе країні краще керувати своїми фінансами під час війни. Небюджетні рахунки обслуговуються так само, як рахунки в банках, і для здійснення платежів потрібно буде лише відправити платіжне доручення, як лікарні роблять зараз. Такі платежі будуть мати найвищий рівень пріоритетності.
Ці гроші залишаються особистими коштами надавачів медичних послуг і будуть використовуватися на потреби закладу охорони здоров’я.
Коментарі - 2
Для частных банков очень выгодно, чтобы 22 млрд грн бюджетных средств постоянно болталось на текущих счетах медучреждений, а банки вкладывали эти средства в ОВГЗ
и получали дополнительный доход на ровном месте.
Возможно, лишившись дармовых бюджетных миллиардов банки начнут активнее предоставлять банковские услуги, а не почивать на доходах от ОВГЗ при вложении клиентских средств, предоставленных клиентам из бюджета…