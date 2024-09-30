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30 сентября 2024, 11:13 Читати українською

Китайский фондовый рынок демонстрирует беспрецедентное ралли

Индекс CSI 300, отражающий динамику крупнейших котирующихся компаний на Шанхайской и Шэньчжэнской биржах, взлетел на впечатляющие 7,7% за один торговый день. Это самый большой однодневный рост с 2015 года, что свидетельствует о масштабности и скорости текущих изменений на китайском фондовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс CSI 300, отражающий динамику крупнейших котирующихся компаний на Шанхайской и Шэньчжэнской биржах, взлетел на впечатляющие 7,7% за один торговый день.

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Чем обусловлен такой стремительный рост

Главным катализатором стали масштабные государственные стимулы, направленные на поддержку экономики и жилищного рынка. В частности, Народный банк Китая снизил ставки по ипотечным кредитам, что сделало жилье более доступным для граждан. Кроме того, правительство приняло меры для повышения ликвидности на финансовом рынке и стимулирования инвестиций.

Эти меры имели мгновенный эффект. Инвесторы, долгое время ожидавшие сигналов от правительства, начали активно скупать китайские акции. Особый интерес вызывают секторы, наиболее пострадавшие от предыдущего экономического замедления, такие как недвижимость и связанные с ней отрасли.

Почему это важно

Китайский фондовый рынок является одним из самых больших в мире. Поэтому его колебания оказывают значительное влияние на глобальные финансовые рынки. Текущее ралли свидетельствует о росте уверенности инвесторов в перспективе китайской экономики и может провоцировать дальнейший приток капитала.

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Источник: Минфин
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