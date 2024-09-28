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28 сентября 2024, 12:12 Читати українською

В октябре в «Резерв+» запустят сервис рекрутинга с вакансиями воинских частей

Сервис рекрутинга станет доступен в приложении «Резерв+» в октябре, обновления предусматривают актуальные вакансии в воинских частях. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сервис рекрутинга станет доступен в приложении «Резерв+» в октябре, обновления предусматривают актуальные вакансии в воинских частях.
Фото: mil.gov.ua

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По ее словам, с октябрьским обновлением у «Резерв+» появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.

«Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение „Резерв+“ помимо базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы — один из важных шагов, которые мы делаем для этого», — отметила Черногоренко.

По ее словам, обновление значительно расширяет линейку сервисов, предоставляемых Министерством обороны военным и гражданским лицам.

Новый сервис рекрутинга поможет пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их опыту, умениям и предпочтениям. Для выбора будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

В начале поиска вакансии пользователям необходимо заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты.

Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Напомним

«Минфин» писал, что с 18 июня 2024 года в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Позже в приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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