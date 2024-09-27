ПУМБ стал партнером международного инвестсаммита Defense Tech Valley организованного Brave1

Сотни украинских и зарубежных инвесторов, производители, военные, представители ключевых государственных стейкхолдеров 3−4 октября 2024 будут рассказывать как украинская defense tech индустрия превратилась в один из мировых инновационных хабов.

«Сегодня весь украинский defense tech ориентирован на достижение одной цели — обеспечение наших эффективными военными технологическими решениями. Для этого важно быть не только успешными инженерами, но и создать эффективный и инвестиционно привлекательный defense tech бизнес. Уверены, что этот саммит продемонстрирует всему миру, что украинские оборонные инновации — это не только о новейших технологиях, но и о перспективных бизнес-проектах», — подчеркнула Наталья Кушнерская, руководитель кластера Brave1.

«Для ПУМБ честь выступить партнером этого знакового события для нашей страны. Мы верим, что эта площадка станет началом многих новых проектов, которые усилят обороноспособность Украины и позволят передать опыт украинских военных технологий для наших партнеров в мире, — говорит Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ.

В свою очередь ПУМБ как финансовое учреждение готово предоставить экспертизу банку-партнеру для сектора оборонных технологий. За последний год более 150 украинских компаний уже стали нашими клиентами. Среди них — ведущие украинские разработчики и производители БПЛА, РЭБ, РЭР и систем связи, а также технологий разминирования. Мы верим в победу и готовы своей экспертизой сопровождать новые инвестиционные соглашения и возможности развития технологий".

В рамках саммита инвесторы узнают больше об инвестиционных возможностях в сфере оборонных инноваций Украины и получат четкую дорожную карту инвестирования.

Также они смогут напрямую пообщаться с украинскими разработчиками, представителями Сил безопасности и обороны и правительственными чиновниками, чтобы сформировать лучшее понимание развития украинского defense tech.

В то же время отечественные разработчики займутся собственными проектами перед инвесторами для привлечения дополнительного финансирования на развитие разработок, а также смогут наладить партнерские отношения с международными инвесторами и производителями.

Все желающие принять участие в саммите могут зарегистрироваться на мероприятие, перейдя по ссылке: investsummit.brave1.gov.ua.