Кличко рассказал о решении проблем долгостроев «Укрбуда» и «Киевгорстроя»

Киевские власти вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя» договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки многоэтажек. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко после встречи с инициативной группой инвесторов, вышедших на митинг у стен КГГА 26 сентября.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«До конца года мы должны определить механизм финансирования, чтобы в следующем году работы уже начались. Сейчас идет подготовка ряда решений, чтобы вынести их на рассмотрение Киевского городского совета», — рассказал Кличко.

Он добавил, что после того, как будут выделены деньги, будут в первую очередь запускать объекты наивысшей готовности.

«Государство в лице Кабинета Министров взяло на себя обязательство профинансировать достройку объектов „Укрбуда“. В частности, когда „Киевгорстрой“ согласился достроить объекты „Укрбуда“. Однако в настоящее время средств правительство так и не выделило», — говорится в сообщении КГГА.