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27 сентября 2024, 15:07 Читати українською

Кличко рассказал о решении проблем долгостроев «Укрбуда» и «Киевгорстроя»

Киевские власти вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя» договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки многоэтажек. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко после встречи с инициативной группой инвесторов, вышедших на митинг у стен КГГА 26 сентября.

Киевские власти вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя» договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки многоэтажек.
Фот: pixabay.com

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«До конца года мы должны определить механизм финансирования, чтобы в следующем году работы уже начались. Сейчас идет подготовка ряда решений, чтобы вынести их на рассмотрение Киевского городского совета», — рассказал Кличко.

Он добавил, что после того, как будут выделены деньги, будут в первую очередь запускать объекты наивысшей готовности.

«Государство в лице Кабинета Министров взяло на себя обязательство профинансировать достройку объектов „Укрбуда“. В частности, когда „Киевгорстрой“ согласился достроить объекты „Укрбуда“. Однако в настоящее время средств правительство так и не выделило», — говорится в сообщении КГГА.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
27 сентября 2024, 15:33
#
Гемор…
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