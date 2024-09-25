От карманных денег к инвестициям: как «прокачать» финансовую грамотность у детей

Денежные привычки формируются с раннего возраста. Насколько ребенок будет успешным завтра, зависит от знаний и навыков, которые в него заложены уже сегодня. С какого возраста начинать говорить с детьми о деньгах, как научить ими эффективно распоряжаться — защищать от обесценивания и приумножать, «Минфин» расспросил у экспертов.

Сегодня финансовая грамотность — важный навык, позволяющий принимать правильные решения, связанные с деньгами и расходами. Несмотря на это, в ее освоении украинцы, к сожалению, все еще отстают. Результаты проведенных исследований показывают, что уровень финансовой грамотности в Украине низкий, хуже всего обстоят дела у молодежи в возрасте 18−19 лет. В то же время запрос у общества на повышение финансовой грамотности высокий.

«63% граждан хотели бы узнать, как лучше распоряжаться своими финансами, а 79% — чтобы их дети обучались финансовой грамотности в школе», — сообщает пресс-служба НБУ.

В школе финансовую грамотность пока не преподают. Правда, обещают, что такой предмет появится в 2025—2026 гг., благодаря чему дети узнают о банках, бизнесе, инвестициях и т. д. Финансовые эксперты единогласно одобряют такой шаг.

«В современном мире у детей должен быть гораздо больший багаж знаний, чем у их сверстников каких-то 20−30 лет назад. И сфера знаний о деньгах и валютах — одна из фундаментальных для дальнейшего успеха и достижения финансовой независимости», — подчеркивают эксперты КИТ Group, одного из крупнейших операторов, который владеет сетью обменных пунктов украинского рынка обмена валют.

«Введение финансовой грамотности в школах очень целесообразно, потому что в образовании не хватает этой отрасли на всех уровнях», — считает также Татьяна Боримская, инвестор, основатель детского учебного центра CashFlow Kids.

Впрочем, какими бы ни были попытки государства повлиять на финансовую грамотность детей и подростков, главными их учителями остаются родители. Опыт родных, их пример — самый лучший способ обучения для подрастающего поколения.

«Чем чаще подростки говорят о деньгах с родителями, тем большая доля среди них тех, кто ведет учет финансов. Положительное влияние на уровень финансовой грамотности детей также оказывает пример взрослых в семье, которые считают доходы и расходы, планируют бюджет и регулярно обсуждают эти вопросы с близкими», — комментируют в пресс-службе НБУ, опираясь на исследования PISA.

Для воспитания финансовой грамотности у детей эксперты НБУ советуют родителям:

разговаривать с детьми о деньгах как можно чаще;

позволять ребенку принимать самостоятельные решения о том, как тратить деньги;

поощрять ведение учета доходов и расходов и пользование разными финансовыми инструментами.

В каком возрасте стоит начинать говорить о деньгах

Говорить дома с детьми о деньгах, по словам экспертов, нужно с того возраста, когда они начинают ими интересоваться. Но разговоры в 3−4 года и в 14−15 должны существенно отличаться: информацию и ее подачу нужно упрощать до уровня развития ребенка.

«Дошкольный возраст, 3−5 лет, — это только знакомство детей с деньгами и толкование, что это такое, для чего они существуют, их функция. Взрослым следует наглядно показывать, как выглядят деньги, объяснять, где они берутся, почему нельзя их портить», — говорит Галина Тритяк, финансовый консультант, практикующий инвестор.

Лучше всего подавать информацию малышам в формате игры, например, «в магазин», или обмен по бартеру, можно привлечь ребенка к шопингу в супермаркете.

Более основательно обучать ребенка финансовой грамотности следует в период 6−10 лет. Это очень удачное время, поскольку ребенок идет в школу, начинает считать и изучать математику. В этом возрасте у него появляются карманные деньги, которые он будет учиться распределять и тратить.

«6−10 лет — первый практический опыт. Здесь можно говорить о „хочу“ или „нужно“, и о сохранении средств на свою мечту — телефон, планшет и т. д. , на которую ребенок должен накопить самостоятельно из карманных и подаренных денег», — отмечает Татьяна Боримская.

Кстати, с этого возраста можно расширить знания ребенка о деньгах, знакомя его с другими национальными валютами, рассказывая об их особенностях.

«Рассказывать детям о других национальных валютах стоит с 8−10 лет. В этом возрасте они понимают основы денег и изучают географию и историю. Можно объяснить, что у разных стран свои валюты и некоторые из них более стабильные из-за сильной экономики», — говорят эксперты КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена наличной валюты.

Это впоследствии, считают в КИТ Group, поможет детям понять, почему иногда нужно хранить часть своих сбережений и накоплений в более стабильных иностранных валютах, таких как доллар США, евро, британский фунт и т. д.

В 11−13 лет ребенок уже должен понять, как зарабатывают деньги, и что это не так просто. Конечно, спешить устраивать свое чадо на работу необязательно, а вот давать какие-то задачи, за выполнение которых платить деньги, — именно то, что нужно. Кроме того, получать деньги можно от продажи собственноручно изготовленных вещей — браслетов, бусы, рисунков и т. п.

Важно, чтобы ребенок не только знал, как зарабатывать деньги, но и умел распоряжаться ими. Поэтому полезно детей привлекать к ведению семейного бюджета — его планированию, учету расходов, и созданию собственного — для управления полученными средствами.

После 13 лет детей можно знакомить с финансовыми инструментами. «Элементарно начать с банковского депозита, куда они могут положить деньги, чтобы те приумножались и начислялся определенный процент», — говорит Галина Тритяк.

Эксперты отмечают, что деньги не должны быть единственной темой для обсуждения в семье, но и неправильно не говорить с детьми о них вообще. Если с детства обучать ребенка финансовой грамотности, то уже к совершеннолетию он может обрести определенную финансовую независимость — уметь зарабатывать деньги, удачно ими распоряжаться и приумножать.

Карманные деньги: зачем нужны и сколько давать

Ответ на вопрос «Нужно ли давать ребенку карманные деньги» однозначен — да, и обязательно. Ведь как иначе он усвоит знания о финансах, натренирует навыки управления собственными деньгами.

«Карманные деньги нужно давать с того момента, как ребенок идет в школу и может себе что-то самостоятельно купить», — говорит Юлия Бабенко, финансовый планер iPlan.ua, практикующий инвестор, куратор проекта по детской финансовой грамотности iPlan Teens, ведущая телеграмм-канала iPlan kids.

По словам эксперта, важно, чтобы родители объяснили, почему они выделяют именно такую ​​сумму, и установили определенные договоренности в части расходов.

Рекомендуемой суммы нет, здесь требуется индивидуальный подход, который должен опираться на возраст ребенка, место жительства, уровень цен, доход семьи и т. д.

Сначала карманные деньги эксперты советуют выделять ежедневно, потом — раз в три дня, дальше — раз в неделю, а потом — еще реже. Такой подход будет тренировать навыки распределения и планирования средств.

«Если подросток не привыкает получать деньги раз или два раза в месяц, то не надо удивляться, что потом при получении зарплаты или стипендии вся сумма спускается за считанные дни и нет понимания, как дотянуть до очередной выплаты», — объясняет Галина Тритяк.

Также важно через карманные деньги развить у ребенка ответственность. Начать с объяснения, что он может распоряжаться деньгами по своему усмотрению и если решит потратить все за один день — это его право, но потом пусть на помощь родителей не рассчитывает. Дефицит — хороший учитель. Ребенок будет видеть последствия своих действий и в следующий раз подойдет к расходам иначе, более обдуманно.

Несмотря на то, что карманные деньги — зона ответственности ребенка, момент контроля со стороны родителей должен быть. Поэтому нужно установить правила расходов, скажем, оговорить, что можно тратить свои деньги как угодно, но запрещено покупать сладости, чипсы, сигареты и т. д. В противном случаем, сумма будет уменьшаться.

В то же время полезно поощрять ребенка получать больший доход. К примеру, предложить выполнить какие-то дополнительные задания за вознаграждение. Только здесь нужно осторожно: за домашнюю работу, хорошие оценки и отличное поведение лучше не платить — это и так входит в обязанности школьника.

Мягкий и ненавязчивый контроль за расходами детей обеспечит использование детских банковских карт, которые во многих банках можно оформить, начиная с 6 лет. Например, в Приватбанке и Монобанке сообщают, что карта привязывается к родительскому счету. Это позволяет взрослым контролировать, как ребенок тратит деньги. Также родители могут устанавливать лимиты для определенных категорий платежей. А уже после достижения ребенком 14 лет, когда у ребенка есть определенные навыки пользования деньгами, ему предоставляется возможность оформить карту самостоятельно.

Как приучить ребенка вести бюджет

Когда у ребенка появляются карманные деньги, можно переходить к вопросу бюджета: что это такое и зачем фиксировать доходы и расходы.

Ребенку важно донести, что деньги нужно считать. Если следить за личными расходами, то наглядно станет ясно, куда уходят деньги. Таким образом ребенок сам сможет увидеть, что купленный 5-й за день леденец был лишним. Можно было остановиться на 2-м, а сэкономленные деньги отложить на что-то поинтереснее.

«Записывать доходы и расходы можно в отдельном блокноте или приложении на телефоне. А чтобы ребенок с большим рвением и бдительностью это делал, пообещайте ему вознаграждение, например, плюс 5−10% к карманным деньгам», — говорит Галина Тритяк.

После каждой записи полезно обсуждать расход: доволен ли ребенок купленным, купил бы эту вещь еще раз. Ведь анализ — важная составляющая учета финансов.

Следующий этап — планирование бюджета. Переходить к нему есть смысл, когда ребенку уже исполнилось 10 лет, то есть когда у него появляются еще какие-то расходы, кроме школы. Здесь следует напомнить ребенку, что такое потребности и желания, на что и сколько целесообразно тратить. А еще в этот период важно дать понимание более крупных финансовых целей: как их ставить и как к ним двигаться.

Як побуждать ребенка к сбережениям

Когда дети понимают ценность денег, осознают разницу между 100 грн и 500 грн, целесообразно им объяснить, что они могут свои прихоти, мечты осуществлять за счет накопления средств.

«Начинать говорить о сбережениях с детьми стоит уже с 6−7 лет. Главное правило при этом — создавать цель для сбережения средств. Ведь просто собирать на что-то — у детей не работает, впрочем, как и у взрослых», — отмечает Татьяна Боримская.

Задача родителей при этом — помочь ребенку выбрать, на что он будет накапливать впервые, создать записную книжку или копилку обязательно с фиксацией суммы и напоминать ее пополнять из остатка карманных или подаренных денег.

«Взрослые могут усилить „план накопления“ собственными действиями. Скажем, докладывать определенный процент к сбережениям ребенка с момента достижения согласованной суммы. Например, как только сумма сбережений достигает 500 гривен, ребенок ежемесячно получает „бонус“. Если же часть денег он тратит, то должен снова накопить столько же», — предлагает Галина Тритяк.

Когда нужная сумма будет собрана, родителям следует пойти вместе с ребенком в магазин за желаемой покупкой, при этом не забыть искренне похвалить за столь важное первое достижение.

«Это очень мотивирует продолжать накапливать на что-то другое, привычка закрепляется, цели достигаются», — подчеркивает Татьяна Боримская.

Инфляция, девальвация и другие риски для накоплений

Привить детям привычку экономить — полдела. Дети должны знать, что деньги нужно защищать. И речь идет не только о мошенниках или рисковых операциях. Речь идет о более сложных экономических понятиях, скажем, таких как инфляция, девальвация и т. д.

«С детьми нужно обсуждать все, в том числе, что такое инфляция, девальвация, налоги. Ведь все это часть финансовой грамотности», — говорит Галина Тритяк.

Сложные финансовые понятия, такие как инфляция или девальвация, лучше объяснять подросткам в возрасте 13−16 лет, убеждены эксперты КИТ Group. В этом возрасте у детей уже есть опыт в расчетах и ​​сбережениях. Поэтому подростку несложно будет объяснить, что такое, скажем, инфляция, если сохранить чек за осуществленную прошлогоднюю покупку и сравнить с ее нынешней ценой. Или если накопленных за год средств уже не хватает на желаемую покупку, потому что она стала дороже.

«Подростки должны понимать, что деньги могут терять стоимость, и это может повлиять на их покупательную способность. Важно также научить их, как защититься от этих рисков, например, сохраняя деньги в разных валютах или инвестируя средства. Это поможет им принимать разумные финансовые решения в будущем», — подчеркивают в КИТ Group.

Что дети должны знать об инвестировании

Если темы сбережений усвоены, можно перейти и к вопросу разумного приумножения. Подобные разговоры следует начинать в возрасте 10−12 лет, при этом — с самого простого.

«Об инвестировании дети должны знать в первую очередь то, что это способ, который помогает сделать так, чтобы твои деньги не просто лежали и обесценивались, а работали», — подчеркивает Юлия Бабенко.

Знакомство с миром инвестиций можно начать с депозита. И хотя этот инструмент не совсем о прибыли, но дает понимание самого принципа сохранения и приумножения средств.

О более сложных финансовых инструментах, таких как фондовый рынок, или трейдинговые операции с разными валютами, стоит говорить позже.

В целом в теме инвестиций есть что обсуждать.

«Дети должны знать нормы риска, какие инструменты более рискованные и почему. Отличить мошенническое предложение от реального, владеть информацией о различных видах инвестиций, чтобы в дальнейшем выбирать и иметь правильные представления о доходах», — перечисляет Татьяна Боримская.

При этом взрослый должен помнить, что доступно и понятно донести до ребенка информацию можно только в том случае, если сам хорошо владеешь предметом. Если же чувствуется нехватка знаний, то нужно их либо сначала пополнить, либо поручить это специалистам, отдав ребенка на курсы. А еще лучше эти способы сочетать.