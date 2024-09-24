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24 сентября 2024, 18:01 Читати українською

В августе предприниматели получили кредиты на более чем 2 миллиарда

В августе 2024 года предприниматели получили 651 кредит на 2,1 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В августе 2024 года предприниматели получили 651 кредит на 2,1 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе.
Фото: НБУ

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По состоянию на 1 сентября 2024 30 банков-кредиторов обслуживают 20 207 кредитов на 69,6 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составили 31,3 млрд гривен. Это около 61% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 39 419 кредитов на общую сумму 125,6 млрд грн.

С начала действия военного положения 24 февраля 2022 г. заключено 34 269 кредитных договоров на сумму 115,2 млрд грн.

Кто выдает больше кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 сентября текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

  • Приватбанк — 13 785 кредитов на общую сумму 22,7 млрд грн, что составляет 64% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
  • Ощадбанк — 2726 кредитов на 10,8 млрд грн (53% от лимита банка);
  • Укргазбанк — 953 кредита на 9,9 млрд грн (70% от своего лимита);
  • ПУМБ — 615 кредитов на 6,1 млрд грн (58% от лимита);
  • Укрэксимбанк — 406 кредитов на 5,8 млрд грн (53% от лимита).

Регионы

В регионах наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 2388 кредитов на общую сумму 8,3 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1607 кредитов на 5,2 млрд грн;
  • во Львовской — 1708 кредитов на 5,1 млрд грн;
  • в Киевской — 1300 кредитов на 4,3 млрд грн;
  • в Одесской — 1248 кредитов на около 4 млрд гривен.

Сферы деятельности

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 5031 кредит на общую сумму 29,6 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8634 кредита на 18,3 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 3 264 кредита на 15 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1141 кредит на 2,4 млрд грн;
  • строительство — 528 кредитов на 1,6 млрд грн.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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