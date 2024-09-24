Украина приближается к предельным возможностям на рынке ОВГЗ

Министерство финансов в бюджете на следующий год заложило лишь 17 млрд грн в качестве привлечения от ОВГЗ. Это «чистая» сумма, которая не учитывает погашение по облигациям, которые уже в обращении. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы Forbes.
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В правительственном проекте бюджета-2025 заложено 579 млрд грн заимствований через ОВГЗ. Погашение по этому инструменту — 562 млрд грн. Роловер на следующий год — 103%.
«Это не бесконечная возможность, есть определенные ограничения по части заимствований — они связаны не только с объемами заимствований, но и с долговой устойчивостью», — пояснил Марченко.
Он также подчеркнул, что нельзя заимствовать по максимуму и не обращать внимания, сколько потом придется погашать по ОВГЗ.
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Источник: Минфин
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