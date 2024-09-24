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24 сентября 2024, 13:15 Читати українською

Украинский финтех стартап IN1 привлек $6 млн

Глобальный fintech стартап IN1, создающий продукт для управления финансами, объявил об успешном закрытии раунда Seed финансирования, привлекая $6 млн от частных инвесторов. IN1 основали украинцы, занимающие большинство должностей в руководстве стартапа. Об этом пишет dev.ua.

Глобальный fintech стартап IN1, создающий продукт для управления финансами, объявил об успешном закрытии раунда Seed финансирования, привлекая $6 млн от частных инвесторов.

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Что это за проект

IN1 создает «революционную платформу», которая интегрируется с разными провайдерами финансовых услуг, позволяя пользователям управлять всеми своими карточками и счетами в одном мобильном приложении, говорится в прессрелизе. Платформа также предоставляет счета для различных фиатных (традиционных) валют, криптогаманцев и, как утверждается, первую в мире карту для платежей как в фиатных, так и в криптовалютах, что позволяет быстро переключаться между ними.

IN1 также предлагает свою комплексную платформу другим финтех компаниям и традиционным банкам по всему миру, чтобы помочь им обеспечить бесшовную интеграцию фиатных и криптовалют.

Компания уже получила лицензию VASP на торговлю криптоактивами и их хранение, отвечая регуляторным требованиям и внедряя передовые меры безопасности для защиты средств пользователей.

Куда пойдут деньги

Привлеченный капитал будет использован для финансирования завершающих этапов разработки продукта, который находится на стадии бета-тестирования, и поддержки будущего запуска полной версии MVP для украинцев и других европейцев. После этого IN1 планирует быстро расширяться на рынки MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Азии.

Источник: Минфин
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