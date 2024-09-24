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24 сентября 2024, 12:45 Читати українською

США готовят иск в суд против Visa из-за антиконкурентного поведения — Financial Times

Министерство юстиции США готовится подать антимонопольный иск против Visa, обвинив платежную компанию в антиконкурентном поведении. Об этом сообщает Financial Times.

Министерство юстиции США готовится подать антимонопольный иск против Visa, обвинив платежную компанию в антиконкурентном поведении.
Фото: pixabay.com

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Федеральная прокуратура собирается подать иск уже во вторник, сообщил человек, знакомый с этим вопросом. Этот шаг состоится после проверки Министерством юстиции деловой практики Visa.

Отмечается, что в 2021 году компания обнародовала нормативную документацию, что антимонопольное подразделение Министерства юстиции запрашивало информацию о возможных нарушениях положений антимонопольного законодательства, запрещающих антиконкурентные соглашения и монополистическое поведение.

Расследование было сосредоточено на бизнесе дебетовых карт Visa в США, а также на конкуренции в других сетях и способах оплаты.

В прошлом году компания заявила, что федеральная прокуратура потребовала дополнительные документы в рамках этого расследования. Visa заявила, что сотрудничает с Министерством юстиции, и в 2021 году заявила, что ее «практика дебетования в США соответствует действующему законодательству».

Акции Visa упали почти на 2% после завершения торгов.

Пока не ясно, будут ли объектом внимания Министерства юстиции те сферы деятельности, которые Visa ранее раскрывала.

Антимонопольные органы внимательно рассматривали конкурентов Visa. В прошлом году компания Mastercard достигла соглашения с Федеральной торговой комиссией США по урегулированию обвинений в том, что она незаконно заставляла продавцов использовать свою платежную сеть для обработки дебетовых платежей.

В начале этого года Visa и Mastercard согласились снизить так называемые «платежи за свайп» (комиссии по транзакции), которые они взимают с ритейлеров, в рамках юридического соглашения, которое, по словам продавцов, должно было сэкономить им $30 млрд за 5 лет, но позже федеральный судья отверг сделку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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