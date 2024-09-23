Фонд гарантирования выставил на аукцион кредит с залогом в виде гостиницы в Закарпатье

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу лот активов АО «Укрбудинвестбанк» с гостиничным комплексом в залоге. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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Аукцион состоится 3 октября 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

На повторные торги в составе лота выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен гостиничный комплекс в Закарпатье (с. Поляна) общей площадью 341,9 кв. м, состоящий из нескольких коттеджей.

На продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена — 48,7 млн. грн., что соответствует общей задолженности по активам.