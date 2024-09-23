АМКУ оштрафовал сеть АЗС KLO на 5,2 млн гривен за неподачу информации

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО «Конверс Линк» (сеть АЗС KLO) на 1,5 млн гривен за непредставление информации и на 3,7 млн гривен за предоставление информации в неполном объеме на требования органов комитета в установленные сроки. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Согласно сообщению, требования к ООО «Конверс Линк» направлялись комитетом в рамках исследования на рынках нефтепродуктов, связанных с установлением цен в течение 2022 года.

«Однако, общество трижды предоставило информацию на требования комитета вне установленных сроков. Это препятствовало объективному, полному и всестороннему анализу информации при исследовании рынков светлых нефтепродуктов (горючего), что учтено при определении размера штрафа. Также комитет учел повторность совершения правонарушения», — говорится в сообщении.