Для стимулирования «еОсели» Укрфинжилье предлагает ввести более гибкие условия для регионов

Для дальнейшего стимулирования госпрограммы льготной ипотеки «еОселя» в целом по стране дискутируются снижение возраста здания до трех лет, более гибкие условия для отдельных регионов и некоторых категорий инвесторов. Об этом рассказал глава правления Украинской финансовой жилищной компании (Укрфинжилье) Евгений Мецгер, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Следующее изменение условий возможно уже через месяц», — прокомментировал он перспективу дальнейших обновлений программы, часть из которых вступила в действие с 19 сентября.

Последние изменения

Среди последних изменений, в частности, согласно постановлению Кабмина № 939 от 16 августа предусмотрена возможность участия Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежь жилье) в программе «еОселя». По словам Мецгера, Госмолодежь уже аккредитована в качестве партнера программы.

«Сейчас дорабатываем некоторые технические и юридические нюансы (…) Надеюсь, через пару месяцев сможем уже начинать работать», — сообщил он.

По его словам, ожидаемое первичным рынком уменьшение возраста здания, на которое можно взять кредит, с 10 до трех лет может быть «в последующих изменениях».

«Мы двигаемся активнее в сторону первички. Почему первичка? Во-первых, важны характеристики безопасности жилья, новые стандарты, требующие шелтеров, укрытий в зданиях. Плюс такое жилье энергоэффективно. И третье — программа „єОселя“ должна обеспечить не только социальный эффект, но и экономический: новое строительство имеет высокий мультипликационный эффект для экономики в целом», — говорит он.

Увеличение количества банков-партнеров

Что касается увеличения количества банков-партнеров (сейчас их 11), глава Укрфинжилья считает оптимальным расширение до 15 участников.

«Больше нет нужды. Сейчас четыре банка дают 80%. Среди тех, кто может присоединиться в ближайшее время — OTP, первый из иностранных банков, увидевший преимущества государственной ипотеки», — сказал Мецгер.

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Среди будущих потенциально стимулирующих изменений программы он назвал возможную корректировку требований к жилью для отдельных регионов.

«Условно, вся Украина будет больше сфокусирована на первичном рынке, но в регионах, близких к фронтовым, будем оставлять возможность кредитования других проектов. Отдельные требования — для жилья, которое могут выбирать ВПЛ. Для этой категории во всех регионах предлагаем оставить 10 лет, для всех остальных — в зданиях до трех лет», — сообщил Мецгер.

Он добавил, что именно для категории ВПЛ учреждение планирует активнее работать с Госмолодежильем, которое имеет большую экспертизу работы с целевыми программами для внутренне перемещенных лиц.

По данным Укрфинжилья, с начала работы государственной программы доступного ипотечного кредитования «еОселя» по состоянию на 19 сентября 2024 года 12 884 семьи приобрели собственное жилье более чем на 20,6 млрд грн.