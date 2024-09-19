Укрпочта будет доставлять бесплатно карты Приватбанка еще в восемь стран мира

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Что известно

До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.

Заказать новую или перевыпустить действующую карту Приватбанка можно, оформив заявку за несколько кликов в Приват24. Если вы хотите заказать доставку новой пластиковой карты, сначала оформите Digital карту (виртуальную), а затем в меню «Все карты» закажите ее доставку.

В настоящее время услуга доставки карт Приватбанка доступна в пределах Украины и в 17 странах мира.