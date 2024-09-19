Через месяц после запуска международной доставки карт Приватбанка Укрпочтой к карте доступных для доставки стран добавили 8 стран: Бельгию, Болгарию, Кипр, Казахстан, Израиль, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Укрпочта будет доставлять бесплатно карты Приватбанка еще в восемь стран мира
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Что известно
До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.
Заказать новую или перевыпустить действующую карту Приватбанка можно, оформив заявку за несколько кликов в Приват24. Если вы хотите заказать доставку новой пластиковой карты, сначала оформите Digital карту (виртуальную), а затем в меню «Все карты» закажите ее доставку.
В настоящее время услуга доставки карт Приватбанка доступна в пределах Украины и в 17 странах мира.
Источник: Минфин
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