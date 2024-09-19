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19 сентября 2024, 8:41 Читати українською

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки на уровне 13%

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки Национальным банком Украины 19 сентября на текущем уровне 13% годовых. Об этом говорится в опросе банкиров, пишет «Интерфакс-Украина».

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки Национальным банком Украины 19 сентября на текущем уровне 13% годовых.
Фото: depositphotos

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Ожидание банкиров

«Учитывая ряд макроэкономических факторов, влияющих на учетную ставку, ситуацию на рынке, и, собственно, последовательную монетарную политику НБУ, до конца года учетная ставка останется без изменений», — поделилась прогнозом руководительница направления розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.

Председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый отметил, что в настоящее время на финансовом рынке наблюдаются положительные тенденции благодаря поступлению финансовой помощи от международных партнеров в августе объемом $8,4 млрд, что увеличило золотовалютные резервы.

«Но инфляция продолжает тенденцию роста, что будет сдерживать НБУ от дальнейшего снижения учетной ставки в этом году», — считает банкир.

«Вероятнее всего, что до конца текущего года Нацбанк не будет больше снижать учетную ставку. (…) Также есть вероятность, что НБУ прибегнет к снижению доходности по депозитным сертификатам, чтобы стимулировать вложения банков в кредитование и ОВГЗ», — поделился ожиданиями Product Owner департамента некредитных продуктов ПУМБа Сергей Кравченко.

Банкир ожидает стабильности ставок по гривневым депозитам, по крайней мере, до момента возврата нисходящего инфляционного тренда.

Со своей стороны председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек акцентировал внимание на инициативе правительства о повышении военного сбора с 1,5% до 5% с 1 октября. Он отметил, что предложенные решения носят «прямой проинфляционный характер» и снизят реальную ставку по депозитам за счет дополнительной налоговой нагрузки на проценты по ним.

По его мнению, ожидаемое ускорение инфляции и снижение привлекательности гривневых вкладов становятся «серьезным аргументом» в пользу повышения учетной ставки в пределах 0,5−1 процентного пункта. Тем не менее Свитек, как и его коллеги, больше склоняется к базовому прогнозу сохранения ставки на уровне 13% годовых.

«Впрочем, по моему мнению, баланс вероятностей все же смещен в пользу сохранения ставки на текущем уровне в соотношении 6 к 4», — подытожил он.

Напомним

Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых с 26 июля 2024 года, что отвечало ожиданиям рынка.

Источник: Минфин
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