ПУМБ в текущем году выдал онлайн-кредитов «всеБІЗНЕС» для ФЛП на общую сумму 1 млрд грн

Портфель онлайн-кредитов «всеБІЗНЕС» для ФЛП от Первого Украинского Международного Банка ( ПУМБ ) превысил отметку 1 млрд грн, с начала года рост составляет 2,5 раза.

За восемь месяцев 2024 года ПУМБ профинансировал без залога 3,5 тыс. предпринимателей на общую сумму 1 млрд грн. Все эти средства — выданы исключительно онлайн.

Такой результат стал возможным, прежде всего, благодаря удобству и скорости оформления, лояльным условиям обслуживания.

Банк реализовал ряд новых решений в мобильном приложении ПУМБ mobile, в частности, предоставив возможность легкой онлайн-регистрации и открытия счета.

Кроме того, удалось значительно развить процессы, позволяющие принимать быстрые решения по кредитованию бизнеса.

«ПУМБ постоянно развивает направление онлайн-кредитования ФЛП, чтобы в нынешних непростых условиях предоставить предпринимателям возможность получать средства легко и быстро. Мы стремимся стать для наших клиентов максимально комфортным банком по финансированию поддержки и развития бизнеса. Важно, что почти половина предпринимателей, получивших онлайн-кредит «всеБІЗНЕС в этом году — ранее не были клиентами ПУМБ — говорит Виктор Харьковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ.

Кроме того, мы развиваем направление кредитования вновь созданных ФЛП, что является уникальным предложением на рынке. Это подтверждает наше стремление быть удобным диджитальным банком для предпринимателей. Наши амбициозные цели — вполне реальны. А главное — наша профессиональная помощь востребована и позволяет поддерживать микро- и малый бизнес — основу экономики страны".

В целом возможностью получить онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» с начала запуска продукта в 2022 году уже воспользовались около 5,6 тыс. ФЛП, общая сумма выданных кредитов составляет 1,7 млрд грн.

Напомним, заем «всеБІЗНЕС» может составлять до 750 тыс. грн, без залога и поручительства.

Решение о предоставлении кредита принимается быстро — в течение одного рабочего дня. Достаточно подать заявку через сайт

Оформляется кредитный договор полностью дистанционно, в мобильном приложении или в интернет-банкинге ПУМБ.

После оформления онлайн-договора деньги поступают на счет ФЛП и сразу становятся доступными для использования.