ПУМБ в текущем году выдал онлайн-кредитов «всеБІЗНЕС» для ФЛП на общую сумму 1 млрд грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 сентября 2024, 11:55 Читати українською

ПУМБ в текущем году выдал онлайн-кредитов «всеБІЗНЕС» для ФЛП на общую сумму 1 млрд грн

Портфель онлайн-кредитов «всеБІЗНЕС» для ФЛП от Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) превысил отметку 1 млрд грн, с начала года рост составляет 2,5 раза.

За восемь месяцев 2024 года ПУМБ профинансировал без залога 3,5 тыс. предпринимателей на общую сумму 1 млрд грн. Все эти средства — выданы исключительно онлайн.

Такой результат стал возможным, прежде всего, благодаря удобству и скорости оформления, лояльным условиям обслуживания.

Банк реализовал ряд новых решений в мобильном приложении ПУМБ mobile, в частности, предоставив возможность легкой онлайн-регистрации и открытия счета.

Кроме того, удалось значительно развить процессы, позволяющие принимать быстрые решения по кредитованию бизнеса.

«ПУМБ постоянно развивает направление онлайн-кредитования ФЛП, чтобы в нынешних непростых условиях предоставить предпринимателям возможность получать средства легко и быстро. Мы стремимся стать для наших клиентов максимально комфортным банком по финансированию поддержки и развития бизнеса. Важно, что почти половина предпринимателей, получивших онлайн-кредит «всеБІЗНЕС в этом году — ранее не были клиентами ПУМБ — говорит Виктор Харьковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ.

Кроме того, мы развиваем направление кредитования вновь созданных ФЛП, что является уникальным предложением на рынке. Это подтверждает наше стремление быть удобным диджитальным банком для предпринимателей. Наши амбициозные цели — вполне реальны. А главное — наша профессиональная помощь востребована и позволяет поддерживать микро- и малый бизнес — основу экономики страны".

В целом возможностью получить онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» с начала запуска продукта в 2022 году уже воспользовались около 5,6 тыс. ФЛП, общая сумма выданных кредитов составляет 1,7 млрд грн.

Напомним, заем «всеБІЗНЕС» может составлять до 750 тыс. грн, без залога и поручительства.

Решение о предоставлении кредита принимается быстро — в течение одного рабочего дня. Достаточно подать заявку через сайт

Оформляется кредитный договор полностью дистанционно, в мобильном приложении или в интернет-банкинге ПУМБ.

После оформления онлайн-договора деньги поступают на счет ФЛП и сразу становятся доступными для использования.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами