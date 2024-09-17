«Земельный банк»: Представлена интерактивная карта земельных участков, которые можно арендовать

17 сентября 2024 года Фонд госимущества Украины представил проект «Земельный банк», который трансформирует рынок государственных сельхозземель. Также на мероприятии была презентована интерактивная карта земельных участков, которая с сегодняшнего дня доступна на сайте landbank.spfu.gov.ua .

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Что размещено на карте

На карте можно увидеть точное расположение, размер, стартовую цену и статус торгов по каждому участку, его кадастровый номер, целевое назначение и т. д.

Инструмент удобен и прост в использовании, он будет помогать участникам аукционов найти конкретный участок в выбранном регионе.

На ресурсе можно узнать все данные о земле и перейти по ссылке на страницу торгов, если они уже объявлены.

Фонд госимущества презентовал проект «Земельный банк»

«Рынок земель сельскохозяйственного назначения — один из самых конкурентных в системе. В среднем за такие участки на открытых онлайн-аукционах соревнуется более трех участников. В результате конкуренции стоимость аренды коммунальных сельхозземель на торгах растет почти в 3.5 раза. Так, с начала реформы общины получают более 642,2 млн гривен ежегодно. Ожидаем, что этот опыт распространится и на новые типы земель в системе — государственные участки «Земельного банка», — отметил председатель правления АО «Прозорро.Продажи» Сергей Бут.

Реализация проекта «Земельный банк» является важным шагом в реформировании управления государственными активами, позволяющим повысить эффективность использования сельскохозяйственных земель, увеличить поступления в государственный и местные бюджеты и создать прозрачные условия доступа к рынку для всех участников.

Напомним

Сейчас в ФГИ работают также над вторым пулом «Земельного банка». По словам Иванны Смачило, в него войдут около 250 тыс. га. Реализация этого этапа проекта намечена на 2025 год.