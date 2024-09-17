Украинская компания MacPaw запускает в ЕС свой альтернативный магазин приложений для iOS

Украинский разработчик приложений для Mac и iOS MacPaw объявил сегодня, что выпускает свой альтернативный магазин мобильных приложений Setapp благодаря новым правилам Закона о цифровых рынках (DMA) в ЕС. Об этом сообщает TechCrunch.

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Компания тестирует магазин приложений в закрытом бета-тестировании уже несколько месяцев с избранными пользователями. Теперь MacPaw позволяет всем пользователям попробовать Setapp Mobile в открытой бета-версии.

В магазине более 50 приложений для производительности, финансов, видео, фотографий и творчества от MacPaw и других разработчиков.

Среди этих программ CleanMyPhone, ClearVPN, видеоредактор Riveo, трекер Awesome Habits, Time Master, BusyCal, Free your music, MonAI, конвертер валют Elk, Ochi focus manager, Bookshelf: Reading Tacker и AdLock.

Пользователи получат все программы по месячной подписке, которая составляет $9,99. Также доступна бесплатная пробная версия на 7 дней.

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Чтобы воспользоваться Setapp Mobile, должен быть Apple ID, который привязан к стране ЕС. Кроме того, пользователи должны иметь на своем устройстве iOS 17.4 или более позднюю версию.

«Мы видим сферы улучшения с точки зрения взаимодействия с пользователем, количества приложений и категорий, которые мы предлагаем. Мы считаем, что спрос на альтернативный магазин приложений есть, поэтому мы решили запустить его и настроить нашу бизнес-модель на основе отзывов пользователей», — рассказал TechCrunch Ярослав Степаненко, директор по маркетингу MacPaw.

Наиболее спорной частью внедрения DMA от Apple является комиссия за основную технологию (CTF). Разработчики, распространяющие свои программы через альтернативные рынки приложений, должны будут платить 0,50 евро за каждую первую ежегодную установку после достижения лимита в 1 миллион установок. Регуляторы уже исследуют условия Apple, чтобы выяснить, соответствуют ли они DMA.

В MacPaw заявили, что не делают никаких прогнозов, придется ли компании платить эти комиссии за распространение собственных приложений разными методами.

Помимо MacPaw другие магазины также пробуют свои силы на рынке ЕС. В июне старый сторонний Android-разработчик Aptoide запустил игровой магазин. Существует также AltStore PAL, предлагающий игровой эмулятор Delta наряду с некоторыми другими программами, поддерживаемыми Patreon.