Коммерческие банки будут кредитовать энергомодернизацию общественных зданий в небольших городах

Коммерческие банки будут кредитовать энергомодернизацию общественных зданий в малых и средних городах Украины. Об этом сообщил глава правления Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

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Что известно

По его словам, заключено соглашение о сотрудничестве между Фондом развития предпринимательства и Глобус Банком по программе поддержки финансирования энергосервисных компаний (ЭСКО-компаний), которые будут осуществлять энергомодернизацию общественных зданий в малых и средних городах Украины.

В рамках пилотной фазы Проекта планируется участие около 10 ЭСКО компаний для поддержки финансирования их энергосервисных договоров.

Согласно условиям Проекта, ЭСКО-компании могут получить финансовую поддержку по Программе в размере 20% стоимости осуществляемых работ по энергомодернизации для частичного погашения кредита. Максимальная сумма кредита для выполнения одного энергосервисного договора составляет 8 млн грн.

Первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева отметила, что банк планирует совмещать участие в Программе финансовой поддержки ПРООН с программой «Доступные кредиты 5−7−9%» и гарантиями Фонда развития предпринимательства, что с одной стороны, существенно снизит процентную нагрузку на ЕСКО -компании, а с другой — уменьшит требования по предоставлению кредитного обеспечения.

Эксперт рассчитывает, что такие кредиты будут очень популярны среди энергосервисных компаний, особенно в сочетании с программой «5−7−9». До конца года банк планирует выдать не менее 10 таких кредитов.