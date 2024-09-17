Трамп заявил о запуске World Liberty Financial, Binance рассказала о вредоносном ПО: что нового на рынке

Трамп заявил о запуске проекта World Liberty Financial

В ночь на 17 сентября 2024 кандидат в президенты США Дональд Трамп провел прямую трансляцию в X (ранее Twitter), во время которой представил проект World Liberty Financial.

В начале трансляции Трамп рассказал подробнее о своем отношении к криптовалютной сфере. По его словам, поначалу он не был заинтересован в ней. Однако позже после выпуска NFT-коллекций отношение политика к индустрии изменилось.

«Я думаю именно мои дети убедили меня», — признался Трамп.

По его словам, криптовалюты придется принять, нравится это отдельным представителям власти или нет. Также он уверен, что победа его оппонента от демократов приведет к ужесточению надзора за отраслью.

В частности, по словам Трампа, предприниматели и криптостартапы, которые находятся под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), будут «жить в аду».

В трансляции также принял участие друг политика предприниматель и инвестор Стивен Виткофф. По его словам, именно он познакомил основателей World Liberty Financial Чейза Хэрро и Закари Фолкмана с семьей Трампа.

Последние убедили Виткоффа в перспективности направления DeFi. Разработка World Liberty Financial заняла девять месяцев.

Проект представляет собой протокол лендинга в сети Ethereum. Его учредители планируют выпустить непередаваемый токен управления WLFI.

Ранее предполагалось, что доля команды и основных инвесторов составит 70%. Однако во время трансляции Херро и Фолкман представили другую токеномику.

Разработчики получат 20% предложения, еще 17% забронированы в качестве вознаграждения для пользователей. Остальные 63% продадут аккредитованным американским инвесторам.

По словам Фолкмана, в проекте не участвовали венчурные инвесторы. Не было ни прессейлов, ни частных продаж, утверждает он.

«Это как любой другой проект DeFi, который запускается сейчас с невероятно справедливым распределением токенов», — сказал Фолкман.

Выручку от продаж распределят между учредителями и фондом проекта. Средства с последнего будут направлены на развитие и масштабирование протокола.

Приток средств в криптофонды вырос до $436 миллионов

В период с 9 по 13 сентября 2024 г. приток капитала в криптофонды вырос до отметки в $436 млн, объем торгов составил $8 млрд. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Эксперты отметили, что резкий приток средств после значительного оттока в прошлом был вызван значительным изменением рыночных ожиданий возможного снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Среди поставщиков больше всего капитала вывели из фонда Grayscale Investments — $69 млн. В Fidelity приток на $218 млн.

Что касается распределения данных по активам, то в очередной раз лидером по притоку стали продукты на базе биткоина — $436 млн. В Ethereum-фондах продолжился отток на $19 млн. Также отток на сумму $8,5 млн зафиксировали в биткоин-продуктах, позволяющих открывать шорт-позиция.

На региональном уровне большая часть притока пришлась на рынок США — $416 млн. Также лидерами стали такие страны, как Швейцария и Германия — $27,1 млн и $10,6 млн соответственно. В Канаде и Швеции наблюдался незначительный отток денежных средств.

Binance сообщила об угрозе подмены адресов из-за вредоносного ПО

Криптовалютная биржа Binance предупредила клиентов о нацеленном на кражу активов вредоносном программном обеспечении (ПО) Clipper, активность которого выросла за последние недели. Заметное увеличение количества инцидентов пришлось на 27 августа.

Вредоносное ПО подменяет адреса кошельков во время транзакций, что приводит к финансовым потерям.

Clipper распространяется через неофициальные приложения и плагины. Преимущественно он ориентирован на пользователей Android, хотя устройства на базе iOS также подвержены риску.

Для противодействия угрозе команда безопасности Binance внесла подозрительные адреса в черный список и проинформировала пострадавших клиентов.

Биржа рекомендовала пользователям тщательно проверять адреса вывода средств, а также сканировать свои устройства на наличие вредоносных программ.

Эксперт спрогнозировал рост биткоина до $150 000 в ближайшие месяцы.

В биткоине сформировались сигналы «взрывного движения» в диапазоне $100 000−150 000 к первому кварталу 2025 года. На это обратил внимание инвестор и соучредитель Okse под ником Elja.

Аналитик обнаружил паттерн «чашка с ручкой» — круглое дно (чашка) и последующую фазу консолидации (ручка). Формация говорит о периоде боковой динамики в узком коридоре, который часто предшествует большому бычьему прорыву.

Чашка начала возникать после пика в конце 2021 года, а ручка после отката цены от сопротивления на $65 000−69 000. Модель подтверждается после пробоя последнего. Это предполагает дальнейший рост на величину, равную максимальному расстоянию между линией шеи и нижней точкой чашки.

Аналитик под ником Nestay отметил самую «взрывную» комбинацию технических индикаторов за восемь лет в криптовалютах. Среди них — полосы Боллинджера, RSI, Stochastic RSI, Crypto Fear & Greed Index.