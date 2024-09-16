В августе 2024 украинцы приобрели 9,1 тыс. всех мотоциклов, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,2% больше, чем было в июле 2024. Такие данные обнародовал Институт исследований авторынка.
В Украине вырос спрос на мотоциклы. Что выбирают украинцы
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Сколько купили мотоциклов
Согласно сообщению, среди общего количества 58,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 5326 шт.
На внутреннем рынке заключили 2983 сделки купли-продажи мототехники, что составило 32,8% от общего количества.
Лишь 8,8% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (798 шт.).
На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (382 договоров купли-продажи), Yamaha (274 ГКП) и Lifan (210 ГКП).
В Институте также отметили, что импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki. Продукция этих трех производителей охватывает более половины сегмента, точнее — 64,1% рынка двухколесных моторных машин.
Какие марки выбирают
Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле лидерами стали марки Musstang (821 первая регистрация), Spark (748 ПР), и Lifan (720 ПР). В целом доля китайской продукции составляет около 80% на рынке новых мотоциклов.
- Musstang — 821 шт.
- Spark — 748 шт.
- Lifan — 720 шт.
- Forte — 548 шт.
- Geon — 430 шт.
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