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16 сентября 2024, 15:16 Читати українською

Новая Энерджи (группа NOVA) вышла на рынок поставок горючего украинским потребителям

Новая Энерджи, входящая в группу компаний NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного горючего на открытом рынке. Первыми покупателями стали украинские сельскохозяйственные предприятия. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая Энерджи, входящая в группу компаний NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного горючего на открытом рынке.

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Что известно

Новая почта начала закупать горючее для собственных нужд летом 2022 года после ударов врага по нефтехранилищам и дефициту топлива. Тогда в группе компаний NOVA была создана Новая Энерджи.

Компания получила необходимые лицензии, закупила собственные бензовозы, инвестировала в мобильные топливозаправщики и заключила долгосрочные контракты с производителями и импортерами, чтобы обезопасить логистику от перебоев в поставке топлива. Среди ключевых поставщиков топлива сейчас такие компании как Orlen, Hellenic, Укрнафта, Vitoil и другие.

«Задачей номер один сначала было минимизировать риски и обеспечить топливную и энергетическую автономность для Новой почты. На сегодняшний день мы на 70% покрываем ее потребности в дизельном топливе. Следующим шагом стал выход Новая Энерджи на открытый рынок для продажи горючего. Наш опыт, знание рынка и наличие стабильных оптовых поставщиков дают нам возможность предлагать выгодные условия сотрудничества нашим клиентам», — говорит Андрей Литвиненко, СЕО Новая Энерджи.

Инвестиции в компанию

Объем инвестиций в создание Новая Энерджи в 2022—2023 годах составил $3 млн. В ближайшее время компания планирует вдвое увеличить парк бензовозов.

Также в планах Новая Энерджи до конца года выйти на объемы продаж до 1,5 млн тонн горючего ежемесячно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+45
torn
torn
16 сентября 2024, 15:24
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
potator
potator
16 сентября 2024, 16:02
#
Как сказал один известный шоу шут- мы пришли забрать свое, пока лавочка не закрылась окончательно
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