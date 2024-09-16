Новая Энерджи (группа NOVA) вышла на рынок поставок горючего украинским потребителям

Новая Энерджи, входящая в группу компаний NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного горючего на открытом рынке. Первыми покупателями стали украинские сельскохозяйственные предприятия. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

Новая почта начала закупать горючее для собственных нужд летом 2022 года после ударов врага по нефтехранилищам и дефициту топлива. Тогда в группе компаний NOVA была создана Новая Энерджи.

Компания получила необходимые лицензии, закупила собственные бензовозы, инвестировала в мобильные топливозаправщики и заключила долгосрочные контракты с производителями и импортерами, чтобы обезопасить логистику от перебоев в поставке топлива. Среди ключевых поставщиков топлива сейчас такие компании как Orlen, Hellenic, Укрнафта, Vitoil и другие.

«Задачей номер один сначала было минимизировать риски и обеспечить топливную и энергетическую автономность для Новой почты. На сегодняшний день мы на 70% покрываем ее потребности в дизельном топливе. Следующим шагом стал выход Новая Энерджи на открытый рынок для продажи горючего. Наш опыт, знание рынка и наличие стабильных оптовых поставщиков дают нам возможность предлагать выгодные условия сотрудничества нашим клиентам», — говорит Андрей Литвиненко, СЕО Новая Энерджи.

Инвестиции в компанию

Объем инвестиций в создание Новая Энерджи в 2022—2023 годах составил $3 млн. В ближайшее время компания планирует вдвое увеличить парк бензовозов.

Также в планах Новая Энерджи до конца года выйти на объемы продаж до 1,5 млн тонн горючего ежемесячно.