Германия ввела контроль на своих границах: кого могут не впустить в страну

С понедельника, 16 сентября 2024 года, федеральная полиция Германии будет в течение 6 месяцев осуществлять контроль въезжающих в страну не только со стороны восточных и южных границ ФРГ, но также на севере и западе. Новые правила погранконтроля коснутся тех, кто будет пересекать границу Германии со стороны Дании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Франции. О новых правилах пишет Deutsche Welle. «Минфин» выбрал главное.

Поскольку Германия расположена в самом центре Шенгенской зоны, дополнительный контроль может создавать препятствия для перемещения товаров и людей. Это у многих вызывает неодобрение. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск критикует введенные Германией меры, которые, по его мнению, нарушают сам принцип Шенгена, где все поездки осуществляются без персонального контроля и очередей. Лишь на внешних границах ЕС, а также в аэропортах, необходимо проходить паспортный контроль и показывать визу.

Читайте также: Налоговая «прописка»: как определиться со статусом и для чего это нужно

Контроль внутри Шенгенской зоны — «последнее средство»

Внутренний пограничный контроль в ЕС предусмотрен только при наличии определенных предпосылок. Однако страны-члены ЕС сами решают, когда вводить такой контроль. Страны, которые решили ввести погранконтроль, должны уведомить об этом Еврокомиссию. Она, в свою очередь, может вынести порицание за такие действия, но до сих пор ни разу этого не делала.

Тем не менее в Брюсселе указывают, что пограничный контроль является исключительной мерой и должен оставаться «последним средством», как заявила Аннита Хиппер, пресс-секретарь Еврокомиссии. Кроме того, согласно принятым недавно изменениям в Шенгенский пограничный кодекс, контроль внутри ЕС возможен только как временная мера, максимально на три года.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обосновала введение пограничного контроля при въезде в ФРГ намерением ограничить число нелегальных мигрантов и снизить давление на чрезмерно перегруженную систему предоставления убежища в ФРГ.

Контроль на границах ввела не только Германия

Германия — не единственная страна, которая усиливает сейчас меры контроля на границах. 8 других стран, входящих в Шенгенскую зону, также разместили пункты контроля и пропуска на своих границах внутри ЕС. С 2006 года в Шенгене была осуществлена 441 контрольная мера.

Лидером в этой области является Франция. После терактов исламистов в 2015 и 2016 годах Париж оставил за собой право проводить постоянный контроль на французских границах. Под предлогом постоянно меняющихся вызовов для безопасности страны, таких как террористическая угроза, миграционный кризис, шпионаж со стороны россии или проведение крупных спортивных мероприятий, Франция продлевает контроль на своих рубежах.

Германия, чтобы снизить число ищущих убежища нелегальных мигрантов и минимизировать террористическую угрозу, в 2015 году тоже ввела контроль на юге, на границе с Австрией. Вена, в свою очередь, контролирует свои границы со Словакией, Чехией, Венгрией и Словенией — по тем же причинам.

Своего пика контроль на границах внутри ЕС достиг во время пандемии COVID-19. Тогда, чтобы остановить распространение вируса, почти во всех странах центральной Европы границы были закрыты и введен паспортный контроль.

Как будет осуществляться контроль на границах ФРГ

Ныне действующий контроль на границе между Германией и Австрией, по данным министра внутренних дел Баварии Йоахима Хермана, осуществляется выборочно, на автобанах, путем визуального осмотра. Это означает, что не каждый обязан предъявлять свои документы. Проверяют лишь автомобили, которые вызывают подозрения. Контроль на федеральных трассах тоже возможен, но не на всех и не круглосуточно, заявил баварский министр.

Для осуществления контрольных мер на проселочных дорогах у полиции нет персонала. Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден сообщил DW, что Фезер заверила его в том, что проверки не должны повлиять на дорожное движение и повседневную жизнь, и не будут проводиться на мостах по дороге в Люксембург.

Кого могут не впустить в Германию

Глава МВД Германии Нэнси Фезер хочет сократить число нелегальных мигрантов, въезжающих в страну. На границе им может быть отказано во въезде — за исключением тех случаев, когда они попросят убежища. Если этого не произошло, то они, чисто технически, даже не въезжают на немецкую территорию, а все еще находятся в соседнем государстве, например, в Австрии. Поэтому, согласно правилам ЕС, выдворения из ФРГ в этих случаях и не требуется, утверждает министр внутренних дел Баварии.

Однако, если на границе подается прошение о предоставлении убежища, немецкие власти должны проверить, не входит ли это в их компетенцию и не подавал ли въезжающий ранее такое же прошение в другой стране ЕС. Если это так, то соискатель убежища может быть отправлен обратно в страну, где он впервые подал прошение, или впервые въехал в Шенгенскую зону, если эта страна согласится его принять.

Такая процедура, осуществляемая согласно дублинскому регламенту, ранее могла занимать месяцы. Сейчас глава МВД ФРГ требует ее ускорить. Просители убежища все это время должны находиться вблизи немецкой границы и при угрозе побега даже могут быть взяты под стражу. Но такие лагеря вблизи границы, где будут ожидать решения мигранты, еще только предстоит построить.