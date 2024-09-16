Налоговый комитет поддержал законопроект по приватизации госбанков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту проголосовать за законопроект № 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков во втором чтении. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев .

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Что известно

В частности, законопроект разрешает продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе.

Кроме того:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.

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Документ также предусматривает усиленную прозрачность проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.

Напомним

Украина в обновленной в июне программе расширенного финансирования EFF из МВФ обязалась до конца сентября назначить международных консультантов для продажи Укргазбанка и Сенс Банка, а также представить в парламент законопроект, устанавливающий механизм приватизации госбанков.