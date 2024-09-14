Фонд гарантирования привлек на электронных аукционах более 30 миллиардов гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц почти за 8 лет работы с системой Prozorro. Продажи привлек на аукционах более 30 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба АО «Прозорро.Продажи».

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«Фонд гарантирования вкладов физических лиц привлек через онлайн-аукционы более 30 млрд гривен, из них 7,5 млрд гривен во время военного положения. Вырученные средства направляются на расчет с кредиторами неплатежеспособных банков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за почти 8 лет произошло 14,7 тыс. успешных торгов.

Так, на аукционах по продаже прав требования по кредитным договорам было привлечено более 17,6 млрд грн. Еще более 11,6 млрд грн ФГВФЛ привлек по продаже недвижимости, находившейся на балансе банков-банкротов. Около 2 млрд грн удалось получить по реализации земельных участков.

В среднем за активы банков-банкротов на онлайн-аукционах соревнуются более 2 участников.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц за 26 лет своего существования в целом выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков 104,7 млрд грн.