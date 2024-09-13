Бюджетный Комитет одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 миллиардов

В пятницу, 13 сентября, Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил ко второму чтению законопроект № 11417, которым увеличивается бюджет 2024 года на 500 млрд грн. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Общее сокращение расходов в бюджете 2024 составит более 137 млрд грн, из них более 115 млрд грн — это сокращение на обслуживании и погашении госдолга.

«По факту наиболее лишние расходы как Марафон, канал Рада и кэшбэк не сократили», — отметил депутат.