В пятницу, 13 сентября, Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил ко второму чтению законопроект № 11417, которым увеличивается бюджет 2024 года на 500 млрд грн. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Бюджетный Комитет одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 миллиардов
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Общее сокращение расходов в бюджете 2024 составит более 137 млрд грн, из них более 115 млрд грн — это сокращение на обслуживании и погашении госдолга.
«По факту наиболее лишние расходы как Марафон, канал Рада и кэшбэк не сократили», — отметил депутат.
Источник: Минфин
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