Швеция снизит налоги для людей с высоким доходом

Правительство Швеции снизит предельную ставку налога для высокооплачиваемых работников. Об этом сообщает Bloomberg.

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Реформа, которая, как ожидается, будет стоить около 4,7 млрд крон ($460 млн), направлена на повышение производительности труда и мотивирование людей к самообразованию для получения более квалифицированной работы.

Это заявление является частью бюджета на 2025 год, предусматривающего реформы на сумму около 60 млрд крон. Это часть пакета, который правительство готовилось ввести уже в этом году, но отложило во избежание риска разжигания инфляции.

Согласно исследованию последствий этого шага, опубликованному в 2023 году, расширение отчислений снизит максимальную предельную ставку налога с 55% до 52%.

Сообщается, что это важный шаг на пути к амбициям правоцентристского правительства позволить работникам сохранять хотя бы половину своих доходов.

«Нынешняя прогрессивная система налоговых вычетов означает, что врач-специалист или научный руководитель должен будет платить более половины каждого дополнительно заработанного доллара в виде налогов», — отмечают Министр финансов Элизабет Свантессон.

По ее словам, это приводит к нехватке рабочей силы в высококвалифицированных профессиях, а также к тому, что количество отработанных часов слишком низкое.