Курс валют на вечер 13 сентября: доллар и евро продолжают дорожать на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 13 сентября Закрытие 13 сентября Изменения доллар 41,31/41,33 41,35/41,38 4/5 евро 45,77/45,78 45,88/45,89 11/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,56 грн. Евро покупают за 45,40 грн, а продают за 46,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,53, евро — 45,91−46,10 грн.

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