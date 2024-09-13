К закрытию межбанка курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 13 сентября: доллар и евро продолжают дорожать на межбанке
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Открытие 13 сентября
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Закрытие 13 сентября
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Изменения
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41,31/41,33
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41,35/41,38
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4/5
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45,77/45,78
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45,88/45,89
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11/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,56 грн. Евро покупают за 45,40 грн, а продают за 46,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,53, евро — 45,91−46,10 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
на начало и конец торговой сессии ни в каких рассчётах не участвуют
и реально ничего из себя не представляют.
В отличие от официального курса НБУ, который участвует во всех
рассчётах, но вы постоянно почему-то забываете его озвучивать.
Порченные помидоры продавались по 10грн за кг.
Крупные отборные продавались по 30 грн за кг.
Обычные грунтовые продавались по 20грн за кг,
а кто брал 5 кг и более, то по 19грн за кг.
Большинство покупателей брали помидоры по 20грн за кг.
Если бы вместо валюты Минфин описал озвученные мною цены
на помидоры на конкретном колхозном рынке, то в публикации
бы была масса информации о ценах по 10 грн и по 30 грн,
и ни слова о массовой продаже товара за 20грн.