Китай повысит пенсионный возраст впервые за 70 лет

Китайские законодатели проголосовали за постепенное повышение установленного законом пенсионного возраста в стране. Это первое подобное изменение в стране с 1950-х годов, сообщает South China Morning Post.

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Согласно решению, принятому на 11-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, в течение следующих 15 лет, начиная с 2025 года, пенсионный возраст для мужчин постепенно повысят с нынешних 60 до 63 лет.

Для женщин также предусмотрены изменения, но они зависят от того, на какой должности они работают:

«синие воротнички» (физические работы), будут выходить на пенсию не в 50 лет, как раньше, а в 55;

«белые воротнички» (офисные или административные должности), будут выходить на пенсию в 58 лет вместо 55.

Начиная с 2030 года минимальный срок уплаты взносов в пенсионный фонд, необходимый для получения ежемесячной пенсии, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет и ежегодно повышаться на 6 месяцев.

В то же время, работники смогут выйти на пенсию досрочно, если их взносы в пенсионный фонд будут соответствовать минимально установленному сроку. При этом максимальный срок досрочного выхода на пенсию не должен превышать 3 лет, а возраст выхода на пенсию не должен быть ниже первоначально установленного законом пенсионного возраста.

Нововведение также позволит работникам отложить выход на пенсию при наличии договоренностей с работодателями, но отсрочка в этом случае не должна превышать 3 лет.

Документ также предусматривает предоставление безработным пожилым людям соцобеспечения и право работников отдельных профессий на досрочную пенсию.

По данным Reuters, реформа срочна, поскольку ожидаемая продолжительность жизни в Китае по состоянию на 2021 год выросла до 78 лет с примерно 44 лет в 1960 году и, по прогнозам, превысит 80 лет к 2050 году.

В то же время количество трудоспособного населения, необходимого для поддержки пожилых людей, сокращается.