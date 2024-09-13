Атаки России по Украине удвоили цены на электроэнергию в Юго-Восточной Европе — Financial Times

Греция предупредила, что российские удары по украинской инфраструктуре повлекли за собой удвоение цен на электроэнергию этим летом в Юго-Восточной Европе, подчеркивая уязвимость энергетических рынков ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Брюссель срочно справиться с «длительным кризисом» мощностей, приведшим к столь экстремальному уровню цен на электроэнергию.

В письме Европейской комиссии, с которым ознакомились в Financial Times, Мицотакис отметил, что цены на электроэнергию выросли в августе с 60 евро за мегаватт-час до 130 евро за МВт-час.

Он призвал Урсулу фон дер Ляйен использовать свой второй пятилетний срок в должности президента комиссии, чтобы «взяться за задачу продвижения большей трансграничной способности» во избежание таких всплесков в будущем.

Факторы роста цен в Греции, Венгрии и Румынии включают жаркую погоду, перебои с производством электроэнергии и низкое количество осадков, из-за которых питающие гидроэлектростанции водохранилища высохли.

Но Мицотакис заявил, что ключевым фактором также являлись атаки россии на энергосеть Украины. Ранее Киев являлся нетто-экспортером электроэнергии, но в этом году начал импортировать значительные объемы электроэнергии у своих соседей с ЕС.

После мощных российских бомбардировок в первой половине 2024 года, Украина увеличила импорт электроэнергии почти в 6 раз по сравнению с 2023 годом, свидетельствуют данные ExPro Electricity.

Премьер-министр Греции также попросил улучшить надзор за рынком электроэнергии, который он назвал «непонятным черным ящиком — даже для экспертов».

«Мы чувствуем, что существует мини-энергетический кризис, о котором никто не говорит», — добавил он.