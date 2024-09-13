Атаки России по Украине удвоили цены на электроэнергию в Юго-Восточной Европе — Financial Times

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 сентября 2024, 16:03 Читати українською

Атаки России по Украине удвоили цены на электроэнергию в Юго-Восточной Европе — Financial Times

Греция предупредила, что российские удары по украинской инфраструктуре повлекли за собой удвоение цен на электроэнергию этим летом в Юго-Восточной Европе, подчеркивая уязвимость энергетических рынков ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Греция предупредила, что российские удары по украинской инфраструктуре повлекли за собой удвоение цен на электроэнергию этим летом в Юго-Восточной Европе, подчеркивая уязвимость энергетических рынков ЕС.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Брюссель срочно справиться с «длительным кризисом» мощностей, приведшим к столь экстремальному уровню цен на электроэнергию.

В письме Европейской комиссии, с которым ознакомились в Financial Times, Мицотакис отметил, что цены на электроэнергию выросли в августе с 60 евро за мегаватт-час до 130 евро за МВт-час.

Он призвал Урсулу фон дер Ляйен использовать свой второй пятилетний срок в должности президента комиссии, чтобы «взяться за задачу продвижения большей трансграничной способности» во избежание таких всплесков в будущем.

Факторы роста цен в Греции, Венгрии и Румынии включают жаркую погоду, перебои с производством электроэнергии и низкое количество осадков, из-за которых питающие гидроэлектростанции водохранилища высохли.

Но Мицотакис заявил, что ключевым фактором также являлись атаки россии на энергосеть Украины. Ранее Киев являлся нетто-экспортером электроэнергии, но в этом году начал импортировать значительные объемы электроэнергии у своих соседей с ЕС.

После мощных российских бомбардировок в первой половине 2024 года, Украина увеличила импорт электроэнергии почти в 6 раз по сравнению с 2023 годом, свидетельствуют данные ExPro Electricity.

Премьер-министр Греции также попросил улучшить надзор за рынком электроэнергии, который он назвал «непонятным черным ящиком — даже для экспертов».

«Мы чувствуем, что существует мини-энергетический кризис, о котором никто не говорит», — добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами