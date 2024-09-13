С начала года товарооборот Украины составил более $72 миллиардов

В январе-августе 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму свыше $45,1 млрд, а экспортировали — почти на $27,5 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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При этом облагаемый налогом импорт составил $37,8 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2024 года составила 0,5 $/кг, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Импорт

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай — $8,9 млрд,

Польша — $4,5 млрд,

Германия — $3,4 млрд.

Экспорт

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польши — на $3,1 млрд,

Испании — на $1,9 млрд,

Китая — на $1,9 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-августе 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $15,5 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 111,4 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $7,8 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,9 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $6 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,9 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $16 млрд,

металлы и изделия из них — $2,9 млрд,

минеральные продукты — $2,2 млрд.

Отмечается, что за 8 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 189,3 млн. грн.