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13 сентября 2024, 14:01 Читати українською

С начала года товарооборот Украины составил более $72 миллиардов

В январе-августе 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму свыше $45,1 млрд, а экспортировали — почти на $27,5 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В январе-августе 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму свыше $45,1 млрд, а экспортировали — почти на $27,5 млрд.
Фото: pixabay.com

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При этом облагаемый налогом импорт составил $37,8 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2024 года составила 0,5 $/кг, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Импорт

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

  • Китай — $8,9 млрд,
  • Польша — $4,5 млрд,
  • Германия — $3,4 млрд.

Экспорт

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польши — на $3,1 млрд,
  • Испании — на $1,9 млрд,
  • Китая — на $1,9 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-августе 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $15,5 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 111,4 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $7,8 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,9 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $6 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,9 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $16 млрд,
  • металлы и изделия из них — $2,9 млрд,
  • минеральные продукты — $2,2 млрд.

Отмечается, что за 8 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 189,3 млн. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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