За первое полугодие 2024 года средний размер пенсии в Украине увеличился на 8% или на 431,37 грн — с 5 385,25 грн до 5 816,62 грн. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины.
Средний размер пенсии в Украине за первое полугодие вырос на 8%
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На 1 июля на учете в Пенсионном фонде состояло 10 263,7 тыс. пенсионеров. Из них получают пенсии 6219,8 тыс. женщин (60,6%) и 4043,9 тыс. мужчин (39,4%).
Минимальный размер пенсии по возрасту — 2361 грн. За первое полугодие года назначено более 235,3 тыс. новых пенсий.
Где самые высокие и низкие пенсии
Самый низкий показатель средней пенсии в Тернопольской области — 4 436,41 грн, самый высокий в Киевской области — 7 940,27 грн.
Источник: Минфин
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Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2024 становить:
І групи інвалідності - 14308,46 грн,
ІІ групи інвалідності - 11446,77 грн,
ІІІ групи інвалідності - 8585,08 грн.