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13 сентября 2024, 9:08 Читати українською

Средний размер пенсии в Украине за первое полугодие вырос на 8%

За первое полугодие 2024 года средний размер пенсии в Украине увеличился на 8% или на 431,37 грн — с 5 385,25 грн до 5 816,62 грн. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины.

За первое полугодие 2024 года средний размер пенсии в Украине увеличился на 8% или на 431,37 грн — с 5 385,25 грн до 5 816,62 грн.
Фото: НБУ

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На 1 июля на учете в Пенсионном фонде состояло 10 263,7 тыс. пенсионеров. Из них получают пенсии 6219,8 тыс. женщин (60,6%) и 4043,9 тыс. мужчин (39,4%).

Минимальный размер пенсии по возрасту — 2361 грн. За первое полугодие года назначено более 235,3 тыс. новых пенсий.

Где самые высокие и низкие пенсии

Самый низкий показатель средней пенсии в Тернопольской области — 4 436,41 грн, самый высокий в Киевской области — 7 940,27 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Sarevok
Sarevok
13 сентября 2024, 9:27
#
Потужно зростает процент жиров у масле.
+
0
potator
potator
13 сентября 2024, 9:29
#
Воюй або працюй
+
0
Rubi0
Rubi0
13 сентября 2024, 10:21
#
Всегда удивляло что за экономическое чудо в Ровенской области, что там пенсии по области почти как в г. Киеве. В остальном же график плюс минус совпадает с промышленным потенциалом областей, но Ровно…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 сентября 2024, 12:13
#
В селах оформлюють пенсію «чорнобильців» :)

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2024 становить:
І групи інвалідності - 14308,46 грн,
ІІ групи інвалідності - 11446,77 грн,
ІІІ групи інвалідності - 8585,08 грн.
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