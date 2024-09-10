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10 сентября 2024, 18:37 Читати українською

На одного военного нужно больше миллиона гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете на 2025 год

При планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ учитывался прогноз, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Поэтому бюджет предусматривал значительные расходы на военные нужды, но мобилизация и заполнение вакансий в ВСУ требуют дополнительного финансирования. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

При планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ учитывался прогноз, что война будет продолжаться до лета 2024 года.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Дефицит бюджета

«Что касается бюджета в этом году и 2025 году. Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какие они сейчас есть. Но у нас идет мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования», — заявил он.

Он отметил, что 500 млрд грн — дефицит, который нужно покрыть до конца года.

«Мы знаем, что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен, соответственно когда мы подбираем людей — должны увеличивать бюджет ВСУ. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и представлена — это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года», — заявил Шмыгаль.

По словам премьера, в следующем году бюджет будет учитывать новые реалии, и сейчас идет дискуссия с МВФ о дальнейшем финансировании. Шмыгаль подчеркнул, что партнеры не предоставляют средства на ВСУ, поэтому финансирование осуществляется из внутренних ресурсов, включая заимствования на внутреннем рынке и другие финансовые инструменты.

Партнеры не дают средства на ВСУ, мы должны финансировать самостоятельно, мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого разделения военного сбора в украинском обществе. Это собственно то, что подал Кабмин в качестве предложения", — добавил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Кабмин планирует получить около 50 млрд. гривен от конфискованных российских активов, которые будут использованы как для покрытия дефицита бюджета, так и для военных нужд.

Напомним

«Минфин» писал, что в бюджетном комитете Верховной Рады рассказали, где возьмут 500 млрд грн на армию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+21
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
10 сентября 2024, 19:01
#
Так надо перевести сотрудников ТЦК на минималку, навести порядок в тылу (убрать родственников и любовниц и тех то не чем не занят) и прекратить брать больных и не мотивированных на которые траться бюджетные деньги и типа есть штатная единица в части, но не может выполнять боевые задачи…
+
+21
bonv
bonv
10 сентября 2024, 19:14
#
Лапша на вуха елехторату…
+
0
artarlit
artarlit
10 сентября 2024, 20:09
#
Тыща в день…
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