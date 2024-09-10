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10 сентября 2024, 16:23 Читати українською

Игорный бизнес в Украине более чем вдвое увеличил уплату налогов

Организаторы азартных игр в январе-августе 2024 уплатили в бюджет 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Организаторы азартных игр в январе-августе 2024 уплатили в бюджет 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: pixabay.com

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«За 8 месяцев текущего года есть увеличение бюджетных поступлений в несколько раз! Так, с начала года игорный бизнес пополнил государственную казну на 11,7 млрд. гривен, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении.

По данным Гетманцева, в поступлениях главными являются налог на прибыль — 63,6% и НДФЛ — 35,9%.

За последние 8 месяцев налога на прибыль уплачено 7,4 млрд грн налога на прибыль, против 2,5 млрд грн, которые игорный бизнес уплатил за аналогичный период 2023 года.

Увеличились также поступления от НДФЛ: в 2024 году уплачено 4,2 млрд гривен против 3,1 млрд гривен в 2023 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
penetrator1963
penetrator1963
10 сентября 2024, 16:37
#
Неоднократно был свидетелем того, как солдаты обсуждали всякие онлайн казино, бонусы новорегам, зачитывали рекламную рассылку. так что вот куда бюджетные бабки текут рекой.
+
0
paff
paff
10 сентября 2024, 16:53
#
А еще солдаты пьют водку, курят сигареты и могут даже курнуть тр**ы.

когда водку будем запрещать?
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