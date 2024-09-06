В россии арестовали акции Райффайзенбанка

Суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка, что усложнило процесс выхода австрийской группы из россии. Об этом заявила пресс-служба банка. Иск подала компания Rasperia Trading Limited.

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Райффайзенбанк в иске указан как связанная с другими ответчиками сторона, но не обвиняется в нарушениях.

Из-за решения суда RBI не может передать группе акции банка. «Это усложняет процесс продажи, по которому RBI планирует продать контрольную долю в Райффайзенбанке, что неизбежно приведет и к дальнейшим задержкам», — говорится в сообщении.

RBI пообещала попытаться отменить решение суда.