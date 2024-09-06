Telegram меняет правила: мессенджер разрешил модерацию приватных чатов (обновлено)

Telegram радикально меняет свою позицию по «незаконному» использованию своих сообщений через несколько дней после того, как генерального директора Павла Дурова арестовали во Франции по обвинению в неконтролировании содержания мессенджера, нарушающего закон. Об этом сообщает СoinDesk.

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В четверг, 5 сентября, вечером приложение для обмена текстовыми сообщениями расширило полномочия своих модераторов, включив в них частные чаты.

Впервые пользователи частных чатов могут «отмечать незаконный контент» для проверки, пишет Telegram на своей странице часто задаваемых вопросов. В предыдущей версии этой же страницы говорится, что Telegram рассматривает частные группы как запрещенные.

Обновлено

Пользователи обнаружили, что заявление «Все чаты и групповые чаты Telegram частны для своих участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними», не исчезла из раздела Telegram FAQ.

Ее еще можно найти, но в другом разделе, посвященном нарушению авторских прав. Однако инструкции по жалобам на нелегальный контент модераторам никуда не делись, а заявления о полной конфиденциальности оттуда удалены.

Напомним

Как писал «Минфин», 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу.

Дурова обвиняют в соучастии в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию о площадке властям, отмывании денег, соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обращении наркотиков.

Обвинения Дурову выдвинули из-за отсутствия реакции Telegram на запросы властей.

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После чего Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции. Основатель Telegram выразил удивление предъявленными обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере.